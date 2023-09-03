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Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

Больше 90% клиентов не знают, почему банки им отказывают

03 сентября 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Больше трети заявителей на получение кредита в России в 2023 году получили отказ. Об этом сообщают "Известия".

Согласно данным CosmoVisa, больше 90% заявителей не знают причину, по которой им отказали. При этом 52% из них хотя бы раз допускали просрочку платежа по займам.

Отмечается, что по сравнению с 2022 годом процент одобрения кредитов снизился на 8,8%. 

Специалисты объяснили, что в последнее время банки предпочитают не рисковать и выдают займы только надежным клиентам.

кредит

Комментарии 1

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Гость

10:35:11 04-09-2023

Необходимо сократить количество кредитных организаций, занимающихся только лишь спекуляциями и ростовщичеством. Главным условием выдачи банку лицензии должно быть участие банка в собственных инвестициях в реальную экономику- производство, транспорт, образование или услуги населению. Остальные банки должны быть закрыты.

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