Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

Больше 90% клиентов не знают, почему банки им отказывают

03 сентября 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Больше трети заявителей на получение кредита в России в 2023 году получили отказ. Об этом сообщают "Известия".

Согласно данным CosmoVisa, больше 90% заявителей не знают причину, по которой им отказали. При этом 52% из них хотя бы раз допускали просрочку платежа по займам.

Отмечается, что по сравнению с 2022 годом процент одобрения кредитов снизился на 8,8%.

Специалисты объяснили, что в последнее время банки предпочитают не рисковать и выдают займы только надежным клиентам.