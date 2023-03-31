НОВОСТИТуризм

Россиянам стали массово отказывать в туристическом пребывании в Аргентине

В посольстве РФ отметили, что пока речь идёт о нескольких десятках подобных случаев

31 марта 2023, 07:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Россиянам стали массово отказывать в туристическом пребывании на территории Аргентины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные посольства РФ в стране.

"Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой аргентинского миграционного управления вынесения отрицательных решений по продлению так называемого туристического пребывания вновь приехавшим сюда российским гражданам, отказе в оформлении им видов на жительства (и даже отмене ранее уже выданных), а также в вынесении предписаний покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации", – рассказали в посольстве.

Отмечается, что пока речь идёт о нескольких десятках подобных случаев.

Консул добавил, что аргентинская сторона отказывает россиянам на основе положения о безвизовом пребывании в стране. При этом ранее люди без проблем могли продлить время туристической поездки.

Комментарии 24

  • Туда кашолки рожать ездили. И гражданство европейское выводок получал и Россию на МатКапитал разводили.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, не знал, что Аргентина це Европа. Спасибо за информацию.
    31 марта, Гость   Ответить
  • А много к нам из Аргентины кашолок рожать приехали, чтобы получить гражданство самой скрепной и процветающей страны в мире (да еще маткапитал в придачу)?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, они бы рады приехать, но у них денег на дорогу нет. Проспонсируй.
    31 марта, Гость   Ответить
  • И это та самая страна, где осели почти все фашистские недобитки, военные преступники, если верить истории!
    31 марта, Гость   Ответить
  • И гражданство европейское--- А Аргентина в Европе находится?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, европейское? Аргентина же в Южной Америке.. Или я чего-то не знаю?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Паспорт аргентины позволяет без визы посещать Европу.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Это чтобы помочь вернуть укрывающихся?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Еще Турция помогает вернуть укрывающихся
    31 марта, Гость   Ответить
  • В США хорошо укрываться, но дорого и могут потребовать наговорить на статью УК РФ
    31 марта, Гость   Ответить
  • Ничему жизнь не учит, не нужны вы там в европах, хотя туалеты мыть пригодитесь. Здесь надо строить , здесь вкладывать, обучать , создавать! А там вас ограбят и ишачить заставят, ну еще на запчасти разберут. Здесь сегодня разбираться с мошенниками и жуликами, не мусорить , не гадить !
    31 марта, Гость   Ответить
  • Первый комментатор все верно сказал за исключением пассажа про Европу) именно ехали рожать для получения местного паспорта. В будущем это права гражданина Аргентины для родившегося ребенка. Более того, для родителей это ПМЖ сразу после рождения ребенка, а в будущем и гражданство. А паспорт Аргентины - это безвиз в 170 стран мира. Вот и весь расклад.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Так то грамотно, вариант укрыться, жене скоро рожать, уехали туда, родила и все, укрылись
    31 марта, Гость   Ответить
  • Паспорт аргентины позволяет без визы посещать Европу--- посещать Европу или стать гражданином Европы?
    31 марта, Гость   Ответить
  • или стать гражданином Европы? **** Вы болеете? Паспорт чей? Аргентины? Тогда гражданин Аргентины. Паспорт Аргентины позволяет посещать 170 стран мира, в том числе страны Шенгенского соглашения, без визы. Паспорта гражданина Европы не существует. Существуют паспорта отдельных европейских стран.
    31 марта, Гость   Ответить
  • А там вас ограбят и ишачить заставят, ну еще на запчасти разберут.____ Гость, вы какую страну имеете в виду?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Европу если посетил, можно жить долго. В Германии знакомый без немецкого гражданства 15 лет живет. Потому что не немец и чтобы получить гражданство, должен от российского отказаться, а он не хочет
    31 марта, Гость   Ответить
  • Получается Аргентина немного помогает военкомам?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Ничему жизнь не учит, не нужны вы там в европах, хотя туалеты мыть пригодитесь.--- были там, жили?
    31 марта, Гость   Ответить
  • там в европах, хотя туалеты мыть пригодитесь.--- были там, жили?*** Ага, был он там))) такие комментаторы дальше деревни своей за всю жизнь нигде не были, им всё по телевизору рассказывают)
    31 марта, Гость   Ответить
  • Вы болеете? Паспорт чей? Аргентины?--- Я здорова. Цитирую Ваше сообщение: "Туда кашолки рожать ездили. И гражданство европейское выводок получал и Россию на МатКапитал разводили."
    31 марта, Гость   Ответить
  • им всё по телевизору рассказывают -- в интернете тоже
    31 марта, Гость   Ответить
  • Может военкоматы начали запросы туда отправлять. В Румынию с Украины отправляют
    31 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров