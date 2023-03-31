Россиянам стали массово отказывать в туристическом пребывании в Аргентине

В посольстве РФ отметили, что пока речь идёт о нескольких десятках подобных случаев

31 марта 2023, 07:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россиянам стали массово отказывать в туристическом пребывании на территории Аргентины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные посольства РФ в стране.

"Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой аргентинского миграционного управления вынесения отрицательных решений по продлению так называемого туристического пребывания вновь приехавшим сюда российским гражданам, отказе в оформлении им видов на жительства (и даже отмене ранее уже выданных), а также в вынесении предписаний покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации", – рассказали в посольстве.

Отмечается, что пока речь идёт о нескольких десятках подобных случаев.

Консул добавил, что аргентинская сторона отказывает россиянам на основе положения о безвизовом пребывании в стране. При этом ранее люди без проблем могли продлить время туристической поездки.