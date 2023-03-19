Россияне выбрали Алтай для путешествий в 2023 году, а Сочи и Крым далеко позади
Наплыв туристов ожидается в сезон отпусков
19 марта 2023, 07:00, ИА Амител
Жители России назвали регионы и города, которые планируют посетить во время отпуска в этом году, сообщает "Зарплата.ру".
Почти все опрошенные намерены брать отпуск. Из них лишь каждый десятый планирует выехать за границу, а более половины решили путешествовать по России.
"Собираются на Алтай 37%, в Санкт-Петербург – 14%, в Сочи – 11%, на Байкал – 8%, в Москву – 6%, в Анапу – 6%, в Казань – 4%, в Дагестан – 2%, в Крым – 2%, по Золотому кольцу – 2%, на Дальний Восток – 2%, в Карелию – 1%", - выяснили социологи.
По мнению опрошенных, самый идеальный отпуск – пляжный отдых (29%), поездки по городам и странам – 26%, активный и экстремальный туризм – 25%, спокойный отдых дома – 8%, на даче – 7%.
Опрос проведён среди 2205 жителей страны в возрасте 25-55 лет, в том числе и в Алтайском крае.
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