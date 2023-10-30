Россиянам стали отказывать в ипотеке по ранее одобренным условиям

По мнению эксперта, доля таких отказов может вырасти

30 октября 2023, 22:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Банки в России стали отказывать в ипотеке по одобренным ранее условиям. Около 30% граждан, которым одобрили заявки в августе-сентябре, не могут получить заем на покупку жилья.

Руководитель ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова рассказала, что кредитные организации просят дополнительно подтвердить доход, снижают сумму займа или увеличивают требования к первоначальному взносу.

В интервью "Известиям" Решетникова заявила, что новое повышение ключевой ставки Центробанком приведет к тому, что подобных отказов будет все больше.