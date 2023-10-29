В России захотели поднять требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке
С таким предложением ЦБ обратился в правительство
29 октября 2023, 07:30, ИА Амител
Банк России видит риски перегрева на ипотечном рынке и выступает за увеличение первоначального вноса по льготной ипотеке. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
"В сентябре только за месяц у нас ипотека выросла на 4,2%. Вот такие темпы уже нельзя назвать просто признаками перегрева ипотечного рынка. Поэтому здесь мы видим риски", – сказала руководитель ЦБ.
По ее словам, свидетельством сохранения этих рисков является, в том числе, разрыв цен на жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. В связи с этим Центробанк отправил предложение правительству о повышении требований к первоначальному взносу по льготной ипотеке. "Но это решение правительства", – подчеркнула Набиуллина.
27 октября Банк России повысил ключевую ставку до 15%. Решение объяснили тем, что текущее инфляционное давление усилилось и превысило пределы ожиданий регулятора.
11:25:25 29-10-2023
жилье становится не доступным для людей , ставка как по потреб кредиту и пв увеличен ( котрый и не у всех есть) кто брать то будет вобще?
12:16:33 30-10-2023
Борьба государства ОЛИГАРХОВ со своим народом.
03:35:33 31-10-2023
Сначала ЦБ разгоняет инфляцию, потом типа борется с нею , а население отдувается со всех сторон: цены на продукты в 2 раза выросли, ставки ЦБ, ПЕРВОНАЧ.ВЗНОС...АЛЛИГАТОРЫ КЛЫКАСТЫЕ, БЕЗДАРИ И ПРЕДАТЕЛИ - МАРИОНЕТКИ ЗАПАДА!!! ВСЁ ПРОДАЛИ, ОБОКРАЛИ И ОБОДРАЛИ...