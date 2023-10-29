В России захотели поднять требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке

С таким предложением ЦБ обратился в правительство

29 октября 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Банк России видит риски перегрева на ипотечном рынке и выступает за увеличение первоначального вноса по льготной ипотеке. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

"В сентябре только за месяц у нас ипотека выросла на 4,2%. Вот такие темпы уже нельзя назвать просто признаками перегрева ипотечного рынка. Поэтому здесь мы видим риски", – сказала руководитель ЦБ.

По ее словам, свидетельством сохранения этих рисков является, в том числе, разрыв цен на жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. В связи с этим Центробанк отправил предложение правительству о повышении требований к первоначальному взносу по льготной ипотеке. "Но это решение правительства", – подчеркнула Набиуллина.

27 октября Банк России повысил ключевую ставку до 15%. Решение объяснили тем, что текущее инфляционное давление усилилось и превысило пределы ожиданий регулятора.