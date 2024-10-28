Россиянам упростят подачу декларации НДФЛ

Людям не придется заполнять бумаги самостоятельно

28 октября 2024, 08:35, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/828579

Министерство финансов Российской Федерации совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) разрабатывают изменения в Налоговый кодекс, которые сделают процесс подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при отчуждении недвижимости и транспортных средств более простым для граждан. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте РБК.

После внесения изменений гражданам не придется самостоятельно заполнять такие декларации. Расчет налогов будет производиться автоматически на основе данных, полученных в результате межведомственного информационного обмена.