Больше тысячи человек в Алтайском крае освободили от налога на имущество

Претендовать на льготу могут несколько категорий граждан

27 октября 2024, 12:50, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088

В Алтайском крае более тысячи человек освобождены от уплаты налога на имущество. Это касается родственников участников специальной военной операции, о чем напомнили в пресс-службе регионального правительства.

От налога на имущество освобождаются те, кто участвует или участвовал в СВО, а также члены их семей. К ним относятся супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, которые стали инвалидами до 18 лет, дети до 23 лет, обучающиеся на очной форме обучения, а также иждивенцы.

Льгота предоставляется автоматически в отношении одного объекта налогообложения. Это может быть жилой дом, квартира или комната, гараж или машино-место. Из каждой категории можно выбрать один объект и не платить за него налог.

Если налогоплательщик хочет получить льготу или перерасчет, он может самостоятельно обратиться в налоговый орган с заявлением.