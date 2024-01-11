Россиянам вместо Куршевеля предлагают отдых на горнолыжном курорте Северной Кореи
Тур рассчитан на пять дней
11 января 2024, 10:43, ИА Амител
Первая группа туристов отправится из Приморского края на горнолыжный курорт Масикрен в КНДР, сообщает правительство региона.
"Тур рассчитан на пять дней. В первый день туристы прибудут в Пхеньян, осмотрят достопримечательности, в том числе триумфальные ворота, Монумент идеи Чучхе, памятник к основанию Трудовой Партии Кореи, площадь имени Ким Ир Сена", – говорится в сообщении.
Второй, третий и четвертый дни включают перелет из Пхеньяна к месту отдыха и сам отдых.
В пятизвездочном отеле "Масикрен" туристам предлагают первоклассные номера, бассейны, джакузи, сауны, кафе, рестораны, бары, караоке, детскую игровую комнату, танцевальную комнату и многое другое.
Масикрен – это единственный горнолыжный курорт в КНДР, на его строительство потратили 30 млн долларов. На курорте 10 многоуровневых трасс. Самая высокая точка – 1360 метров, на которую доставит один из четырех подъемников, самый крутой склон – почти 40 градусов. Кроме того, здесь есть открытый каток, площадка для игры в снежки, каток для детей, трассы для саней.
11:22:47 11-01-2024
Нет уж. Лучше вы к нам.
11:50:29 11-01-2024
Мы любим великого Чучхэ! Мы верим великому Чучхэ!
12:40:10 11-01-2024
по аналогии - вместо черной икры, какули хомячка
12:45:15 11-01-2024
Д.Б.... (с) Шерегеш - наше всё!
15:29:50 11-01-2024
Гость (12:45:15 11-01-2024) Д.Б.... (с) Шерегеш - наше всё!... Скоро Шерегеш будет по доступности как Куршавель..
13:18:54 11-01-2024
А я бы 5 дней простоял возле монумента "Идеи Чучхе". Восхищаясь
13:28:37 11-01-2024
Сколько стоит?
14:07:06 11-01-2024
Почему бы и нет, если только не дорого.
20:20:45 11-01-2024
НЕ буди лиха пока тихо!