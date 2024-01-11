НОВОСТИТуризм

Россиянам вместо Куршевеля предлагают отдых на горнолыжном курорте Северной Кореи

Тур рассчитан на пять дней

11 января 2024, 10:43, ИА Амител

Фото: правительство Приморского края
Фото: правительство Приморского края

Первая группа туристов отправится из Приморского края на горнолыжный курорт Масикрен в КНДР, сообщает правительство региона.

"Тур рассчитан на пять дней. В первый день туристы прибудут в Пхеньян, осмотрят достопримечательности, в том числе триумфальные ворота, Монумент идеи Чучхе, памятник к основанию Трудовой Партии Кореи, площадь имени Ким Ир Сена", – говорится в сообщении.

Второй, третий и четвертый дни включают перелет из Пхеньяна к месту отдыха и сам отдых.

В пятизвездочном отеле "Масикрен" туристам предлагают первоклассные номера, бассейны, джакузи, сауны, кафе, рестораны, бары, караоке, детскую игровую комнату, танцевальную комнату и многое другое.

Масикрен – это единственный горнолыжный курорт в КНДР, на его строительство потратили 30 млн долларов. На курорте 10 многоуровневых трасс. Самая высокая точка – 1360 метров, на которую доставит один из четырех подъемников, самый крутой склон – почти 40 градусов. Кроме того, здесь есть открытый каток, площадка для игры в снежки, каток для детей, трассы для саней.

Туризм КНДР

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

11:22:47 11-01-2024

Нет уж. Лучше вы к нам.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гена

11:50:29 11-01-2024

Мы любим великого Чучхэ! Мы верим великому Чучхэ!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

12:40:10 11-01-2024

по аналогии - вместо черной икры, какули хомячка

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:15 11-01-2024

Д.Б.... (с) Шерегеш - наше всё!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:50 11-01-2024

Гость (12:45:15 11-01-2024) Д.Б.... (с) Шерегеш - наше всё!... Скоро Шерегеш будет по доступности как Куршавель..

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

13:18:54 11-01-2024

А я бы 5 дней простоял возле монумента "Идеи Чучхе". Восхищаясь

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:37 11-01-2024

Сколько стоит?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:06 11-01-2024

Почему бы и нет, если только не дорого.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:20:45 11-01-2024

НЕ буди лиха пока тихо!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров