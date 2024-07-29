Россиянам запретят перерабатывать более 120 часов в год

Такой законопроект рассмотрят в Госдуме

29 июля 2024, 08:44, ИА Амител

Офисные работники / Фото: unsplash.com

В Госдуму 29 июля внесут законопроект, который ограничивает время ненормированной работы 120 часами в год. Об этом пишет ТАСС.

По мнению автора инициативы депутата Ярослава Нилова, такая мера защитит работников, начальство которых злоупотребляет введением переработок.

Проект также предлагает вести точный учет времени ненормированной работы и предоставлять работающим в таком режиме сотрудникам не менее трех дней дополнительного оплачиваемого отпуска.