Россиянам запретят перерабатывать более 120 часов в год
Такой законопроект рассмотрят в Госдуме
29 июля 2024, 08:44, ИА Амител
Офисные работники / Фото: unsplash.com
В Госдуму 29 июля внесут законопроект, который ограничивает время ненормированной работы 120 часами в год. Об этом пишет ТАСС.
По мнению автора инициативы депутата Ярослава Нилова, такая мера защитит работников, начальство которых злоупотребляет введением переработок.
Проект также предлагает вести точный учет времени ненормированной работы и предоставлять работающим в таком режиме сотрудникам не менее трех дней дополнительного оплачиваемого отпуска.
09:04:22 29-07-2024
Очередной бред.
09:31:21 29-07-2024
Когда какой-то новый закон принимают, который улучшает качество жизни, работодатель знакомит тебя с ним и уведомляет, что на Вас это не скажется)
09:38:16 29-07-2024
Вроде чинуши и так не перерабатывают. А на простых граждан это точно не распространится. Странный закон. Проверили бы этого Ярослава, он вообще чем там занимается? Может зря штаны протирает, выдавая такой бред на содержании государевом.
Мы налоги платим, что вот такие вот сидели бред в лужу пердели?
09:48:05 29-07-2024
А у кого нормированный день, могут и 2 ставки вырабатывать, чтобы за МРОТ выйти.
10:01:42 29-07-2024
А во что перерабатывают часы?
11:26:41 29-07-2024
В зарплату, если не знаете.
14:31:50 29-07-2024
Гость (11:26:41 29-07-2024) В зарплату, если не знаете.... наиоборот. чел не успевает в основное время и доделывает в дополнительное - значит надо увольнять и брать толкового.
15:15:07 29-07-2024
Мусик (14:31:50 29-07-2024) наиоборот. чел не успевает в основное время и доделывает в д... А если работает один , а нагрузка на троих?
15:40:22 29-07-2024
Гость (15:15:07 29-07-2024) А если работает один , а нагрузка на троих?... ускорение, оптимизация и стимулирующее понижение оплаты труда.
как обычно.
16:03:02 29-07-2024
Мусик (14:31:50 29-07-2024) наиоборот. чел не успевает в основное время и доделывает в д... не пишите бред, человек не успевает в рабочее время, потому что работает за троих. А самое обидное, что когда человеку это надоедает и он просит повысить ему зарплату, так как он постоянно перерабатывает из большого объема работы, начальник ему про очередь за забором объясняет, а когда этот работник все таки увольняется, тут то и выясняется, что очереди за забором нет, да и нет желающих на такую объем работы за копейки, и начальник берет на это место троих и им платит, а потом еще звонит бывшему работнику и обижается на него, что он его подставил своим увольнением! Только работодателю ни холодно, ни жарко от этого закона не будет, люди то у него в черную работают, а нет официально работника, нет и переработок.
23:52:33 29-07-2024
Гость (16:03:02 29-07-2024) не пишите бред, человек не успевает в рабочее время, потому ... Вот вы же все верно излагаете.
Но как так сложилась ситуация когда один за троих? А если не вывозит, то что совсем за результаты не отвечает или пофиг?
Ну вот прям весь мир сошелся на одном работодателе... Это просто лень опу оторвать от теплого насиженного места. И чуток подвигаться. Это только в союзе было право на труд. Щас это звучит фантастикой.
20:59:08 29-07-2024
Они с дуба рухнули?
"Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника." ТК РФ Статья 99. Сверхурочная работа.
Давно уже это законодательно закреплено .