В Барнауле работодатели не указывают в вакансиях зарплату, чтобы не узнали сотрудники
Реальность рынка труда – старые работники могут получать меньше новых
26 июля 2024, 16:20, ИА Амител
Каждый пятый работодатель в Барнауле указывает в вакансии зарплату "по договоренности", чтобы скрыть разницу в доходах от действующих сотрудников, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"19% скрывают зарплаты от конкурентов и собственных сотрудников: реальность рынка труда – старые работники могут получать меньше новых", – говорится в исследовании.
Также 19% компаний надеются, что зарплатные ожидания соискателей могут оказаться ниже и их удастся нанять на выгодных условиях.
Каждый четвертый работодатель изучает зарплатные ожидания кандидатов, чтобы предложить конкурентоспособное вознаграждение.
Каждый пятый не публикует информацию о зарплатах в вакансиях для позиций со сдельной и бонусной формой оплаты труда.
9% компаний рассчитывают привлечь больше соискателей. Столько же работодателей могут предложить зарплату, которая не соответствует среднерыночному уровню. 4% предлагают доход "по договоренности", когда и сами не знают, сколько стоит выполнение той или иной работы.
72% компаний устанавливают оклад по итогам собеседования.
Опрос проведен среди представителей компаний и экономически активных жителей Алтайского края с 8 по 24 июля 2024 года.
16:35:31 26-07-2024
Зарплаты в крае одни из самых низких в стране. А писать можно что угодно!
16:50:27 26-07-2024
Смысли идти на собеседование туда, где не указан уровень зп? То есть работодатель заведомо держит соискателя за неизвестно кого и хочет поторговаться, пытаясь за определенный объем работы заплатить меньше. Да еще и за одну и ту же работу платить разную зп, что, кстати, вообще запрещено законом. Нафиг такой работодатель.
18:36:35 26-07-2024
Гость (16:50:27 26-07-2024) Смысли идти на собеседование туда, где не указан уровень зп?... ну ты такой приходишь и на 150 тыр договариваешься, убедив в своем профессионализме. Или идешь на официально объявленные 50. Смотреть всегда на графу ИТОГО надо
17:39:31 26-07-2024
Капитализм - зло .
07:33:19 27-07-2024
Гость (17:39:31 26-07-2024) Капитализм - зло .... А что лучше капитализма?
18:13:09 26-07-2024
старые работники могут получать меньше новых --- а у старых нет знакомых, которые пришли бы по объявлениям и узнали какую предлагают зарплату новым
20:36:09 26-07-2024
Подписка о неразглашении.
Стандартная процедура.
Ну типа не знали штоле?
21:29:53 26-07-2024
Ну ради честности - это не только барнаульская практика, а практика предпринимателей в целом. Как говорится: не обманешь - владельцем заводов, газет и параходов не станешь.
07:04:04 27-07-2024
Гость (21:29:53 26-07-2024) Ну ради честности - это не только барнаульская практика, а п... Бутылки сдай.
10:58:01 27-07-2024
Кхм... (07:04:04 27-07-2024) Бутылки сдай.... Чебурашек не принимают...
12:50:20 27-07-2024
Гость (07:33:19 27-07-2024) А что лучше капитализма?... Социализм
13:17:51 27-07-2024
Без указания ЗП даже не рассматривал никогда. Зачем терять время. Даже если указанный оклад начинают размыливать на собеседовании - до свидания сразу. Мне мое время дороже! Есть реальные работодатели, а есть словоблуды.
23:36:39 27-07-2024
Почти везде обман, биржи неизвестно кого и когда либо устроили? Работают на отчёт мне 47 и я не знаю ни одного человека кто нашел работу через биржу.
Регистрация на портале работа России это 100% геморрой для работодателя , потом замордуют посылать всех подряд.
Нормальной работы в алт крае нет, кроме как по знакомству, остальное всё минималка с типа перспективами, которых можно не ждать,
10:15:27 28-07-2024
Пытаются из тебя выжить все соки, работаешь с 9 до 7,ещё и официальная 28 тыщ, а на руки идёт премия. В белую не хотят платить, так как налоги лишние и рычаг давления на сотрудника:штрафы, если тебя захотят уволить говорят пиши по собственному, откажешься будут платить только белую зп, тут и сам уходишь. Всё продумано.