В Барнауле работодатели не указывают в вакансиях зарплату, чтобы не узнали сотрудники

Реальность рынка труда – старые работники могут получать меньше новых

26 июля 2024, 16:20, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Каждый пятый работодатель в Барнауле указывает в вакансии зарплату "по договоренности", чтобы скрыть разницу в доходах от действующих сотрудников, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"19% скрывают зарплаты от конкурентов и собственных сотрудников: реальность рынка труда – старые работники могут получать меньше новых", – говорится в исследовании.

Также 19% компаний надеются, что зарплатные ожидания соискателей могут оказаться ниже и их удастся нанять на выгодных условиях.

Каждый четвертый работодатель изучает зарплатные ожидания кандидатов, чтобы предложить конкурентоспособное вознаграждение.

Каждый пятый не публикует информацию о зарплатах в вакансиях для позиций со сдельной и бонусной формой оплаты труда.

9% компаний рассчитывают привлечь больше соискателей. Столько же работодателей могут предложить зарплату, которая не соответствует среднерыночному уровню. 4% предлагают доход "по договоренности", когда и сами не знают, сколько стоит выполнение той или иной работы.

72% компаний устанавливают оклад по итогам собеседования.

Опрос проведен среди представителей компаний и экономически активных жителей Алтайского края с 8 по 24 июля 2024 года.