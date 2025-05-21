Россияне чаще всего хотят переехать жить в Москву, Санкт-Петербург и Самару

Аналитики МегаФона изучили обезличенный трафик пользователей и выявили региональные особенности поиска жилья

21 мая 2025, 15:15, ИА Амител

Семья / Фото: пресс-служба МагаФона

Жители российских мегаполисов с населением свыше миллиона чаще всего ищут жилье в двух главных столицах: Москве и Санкт-Петербурге. На третьем месте по популярности находится Самара. В пятерку лидеров также вошли Новосибирск и Екатеринбург. Такие данные получили специалисты МегаФона, проанализировав обезличенный трафик пользователей с января по апрель 2025 года.

Если смотреть на предпочтения в разных регионах, то закономерность сохраняется – первым выбором остается собственный город и Москва. Однако третье место варьируется в зависимости от региона. Например, москвичи после Москвы и Петербурга часто выбирают Краснодар, а петербуржцы – Смоленск.

По статистике интерес к поиску жилья примерно одинаков у мужчин и женщин – 51% против 49%. Но в некоторых городах активнее проявляют инициативу женщины, например, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Красноярске, тогда как в Москве, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре – мужчины. Самая активная возрастная группа – 35–45 лет, за исключением Красноярска, где лидирует молодежь от 25 лет и старше.

При анализе запросов на сайтах недвижимости в городах-миллионниках рассматривали данные как с учетом жителей Самары, так и без них. Результаты остались стабильными: топ-5 популярных городов сохранился в обоих случаях. Самара уверенно занимает третье место вне зависимости от того, включали ли в выборку ее жителей.