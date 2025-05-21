Россияне чаще всего хотят переехать жить в Москву, Санкт-Петербург и Самару
Аналитики МегаФона изучили обезличенный трафик пользователей и выявили региональные особенности поиска жилья
21 мая 2025, 15:15, ИА Амител
Жители российских мегаполисов с населением свыше миллиона чаще всего ищут жилье в двух главных столицах: Москве и Санкт-Петербурге. На третьем месте по популярности находится Самара. В пятерку лидеров также вошли Новосибирск и Екатеринбург. Такие данные получили специалисты МегаФона, проанализировав обезличенный трафик пользователей с января по апрель 2025 года.
Если смотреть на предпочтения в разных регионах, то закономерность сохраняется – первым выбором остается собственный город и Москва. Однако третье место варьируется в зависимости от региона. Например, москвичи после Москвы и Петербурга часто выбирают Краснодар, а петербуржцы – Смоленск.
По статистике интерес к поиску жилья примерно одинаков у мужчин и женщин – 51% против 49%. Но в некоторых городах активнее проявляют инициативу женщины, например, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Красноярске, тогда как в Москве, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре – мужчины. Самая активная возрастная группа – 35–45 лет, за исключением Красноярска, где лидирует молодежь от 25 лет и старше.
При анализе запросов на сайтах недвижимости в городах-миллионниках рассматривали данные как с учетом жителей Самары, так и без них. Результаты остались стабильными: топ-5 популярных городов сохранился в обоих случаях. Самара уверенно занимает третье место вне зависимости от того, включали ли в выборку ее жителей.
15:29:10 21-05-2025
странные мечты у россиян.
в мск плотность населения и стоимость квм. в спб - тот же только сбоку.
вот я мечтаю как остап ибрагимыч - жить в отеле чарльстон и чтоб у девочки маленькая штучка.
ну малоношеный смокинг само-собой
15:35:05 21-05-2025
Где работа с хорошей зарплатой, туда едут.
15:58:45 21-05-2025
Москва и Питер для молодых с бешеной динамикой жизни. А Барнаул-"столица мира", красивый, уютный по домашнему.
16:00:06 21-05-2025
Два города, в которые хоть что-то инвестируется + перспективы
16:06:25 21-05-2025
А я мечтаю отплыть в Рио-де-Жанейро. «1360 тысяч жителей... значительное число мулатов... у обширной бухты Атлантического океана... Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира».
Мулаты, бухта, экспорт кофе… чарльстон под названием «У моей девочки есть одна маленькая штучка» и... о чём говорить! Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах»
16:30:48 21-05-2025
Гость (16:06:25 21-05-2025) А я мечтаю отплыть в Рио-де-Жанейро. «1360 тысяч жителей... ...
главное чтобы потом не узнать что последний город на земле - это шепетовка
20:32:14 21-05-2025
А в Самару-то зачем?
22:08:36 21-05-2025
Гость (20:32:14 21-05-2025) А в Самару-то зачем?... Там девки беспокойные живут. Их надо успокаивать. )))