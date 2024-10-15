Неактивные аккаунты россиян в WhatsApp начали взламывать мошенники

Злоумышленники обманывают пользователей мессенджера под видом сотрудников банков или сотовых операторов

15 октября 2024, 17:30, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

Неактивные профили россиян в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) взламывают мошенники, сообщает РИА Новости.

"Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов", – рассказал директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса "Вымпелкома" Дмитрий Чернов.

Злоумышленники могут изменить изображение профиля на логотип компании, чтобы создать доверие. Звонки поступают через мессенджер с номера пользователя, не подозревающего о взломе. Это затрудняет идентификацию мошенничества.

Чаще всего жертвами такой схемы становятся пожилые люди, которым установили мессенджер дети или внуки.