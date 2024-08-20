Россияне назвали достойный размер зарплаты

Благодаря работе люди хотели бы достичь определенного жизненного стандарта

20 августа 2024, 14:03, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Почти половина опрошенных россиян считают достойной зарплату в размере 100–200 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса финансового маркетплейса "Сравни".

"Достойной зарплату в размере 100–200 тысяч рублей назвали 48% опрошенных. Еще 19% посчитали, что должны получать за свою работу более 500 тысяч рублей, а 18% - менее 100 тысяч рублей", - говорится в исследовании.

69% опрошенных отметили, что перспектива получать более высокую зарплату для них оказывает влияние на выбор профессии. 80% сообщили, что благодаря работе хотели бы достичь определенного жизненного стандарта.