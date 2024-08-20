Россияне назвали достойный размер зарплаты
Благодаря работе люди хотели бы достичь определенного жизненного стандарта
20 августа 2024, 14:03, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
Почти половина опрошенных россиян считают достойной зарплату в размере 100–200 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса финансового маркетплейса "Сравни".
"Достойной зарплату в размере 100–200 тысяч рублей назвали 48% опрошенных. Еще 19% посчитали, что должны получать за свою работу более 500 тысяч рублей, а 18% - менее 100 тысяч рублей", - говорится в исследовании.
69% опрошенных отметили, что перспектива получать более высокую зарплату для них оказывает влияние на выбор профессии. 80% сообщили, что благодаря работе хотели бы достичь определенного жизненного стандарта.
14:50:47 20-08-2024
а уровень трудовых обязанностей, ответственности умолчали?
много таких - где бы ни работать лишь бы не работать но потреблять максимально.
15:27:56 20-08-2024
Мусик (14:50:47 20-08-2024) а уровень трудовых обязанностей, ответственности умолчали?
14:53:15 20-08-2024
Назвать можно все что хошь... А в реале че?
22:20:02 20-08-2024
Мечтать не вредно. Пусть дальше мечтают и зарабатывают по 25 тысяч рублей в месяц при шестидневной рабочей неделе и 10 часовом рабочем дне.
17:55:35 21-08-2024
Давно надо чтоб люди получали от 100 тр, так как щас на 30-35 тр не прожить,