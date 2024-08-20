НОВОСТИОбщество

Россияне назвали достойный размер зарплаты

Благодаря работе люди хотели бы достичь определенного жизненного стандарта

20 августа 2024, 14:03, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Почти половина опрошенных россиян считают достойной зарплату в размере 100–200 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса финансового маркетплейса "Сравни".

"Достойной зарплату в размере 100–200 тысяч рублей назвали 48% опрошенных. Еще 19% посчитали, что должны получать за свою работу более 500 тысяч рублей, а 18% - менее 100 тысяч рублей", - говорится в исследовании.

69% опрошенных отметили, что перспектива получать более высокую зарплату для них оказывает влияние на выбор профессии. 80% сообщили, что благодаря работе хотели бы достичь определенного жизненного стандарта.

Российские деньги / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
опросы зарплаты

Комментарии 5

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Мусик

14:50:47 20-08-2024

а уровень трудовых обязанностей, ответственности умолчали?
много таких - где бы ни работать лишь бы не работать но потреблять максимально.

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Гость

15:27:56 20-08-2024

Мусик (14:50:47 20-08-2024) а уровень трудовых обязанностей, ответственности умолчали?

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Бдыщ...

14:53:15 20-08-2024

Назвать можно все что хошь... А в реале че?

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Гость

22:20:02 20-08-2024

Мечтать не вредно. Пусть дальше мечтают и зарабатывают по 25 тысяч рублей в месяц при шестидневной рабочей неделе и 10 часовом рабочем дне.

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Дмитрий

17:55:35 21-08-2024

Давно надо чтоб люди получали от 100 тр, так как щас на 30-35 тр не прожить,

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