Россияне назвали размер "пенсии мечты"
Чем старше человек, тем больше он хочет получать
20 июня 2024, 15:31, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534
Согласно опросу SuperJob, россияне считают достойной пенсию в размере 48,1 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК.
По данным опроса, у людей старше 45 лет желаемый размер пенсии выше, чем у молодежи до 24 лет. Так, представители старшего поколения считают достойной пенсию в 50,2 тысячи рублей, а молодые люди – 44,3 тысячи.
Также желаемый размер пенсии зависит от уровня дохода. Люди с доходом более 100 тысяч рублей в среднем рассчитывают на пенсию в 51 тысячу рублей, а те, чей доход меньше 50 тысяч рублей, – на 44,8 тысячи.
15:35:45 20-06-2024
а получат минималку
16:14:00 20-06-2024
Че так мелко мечтают то? стотыщьмионовпятьсот. вот
17:02:08 20-06-2024
50 тысяч пенсия. На сегодняшний день. Тысяч десять минусуем на таблетки. Минус коммунальные платежи и всяческие налоговые вычеты (земельный, транспортный и т.д.). Поесть-одеться, на оставшиеся тысяч десять можно смело отправляться попутешествовать по миру. С сумой.
17:11:50 20-06-2024
Кхм... (17:02:08 20-06-2024) 50 тысяч пенсия. На сегодняшний день. Тысяч десять минусуем ... Вы каждый месяц гардероб обновляете? Позвольте не поверить. Что такое земельный налоговый вычет? Арендная плата за земельный участок? Она уплачивается раз в квартал и у пенсионеров если я правильно помню, там хорошие скидки. Транспортный налог платится раз в год, а не ежемесячно. И если у пенсионера ТС менее 100 л.с. то налог он не платит.
17:16:50 20-06-2024
Кхм... (17:02:08 20-06-2024) 50 тысяч пенсия. На сегодняшний день. Тысяч десять минусуем ... Да вам сколько ни дай - все равно будете ныть и сказки рассказывать про транспортный налог, который в реале платится раз в год. Чел просто по жизни нытик.