Россияне назвали размер "пенсии мечты"

Чем старше человек, тем больше он хочет получать

20 июня 2024, 15:31, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Согласно опросу SuperJob, россияне считают достойной пенсию в размере 48,1 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК.

По данным опроса, у людей старше 45 лет желаемый размер пенсии выше, чем у молодежи до 24 лет. Так, представители старшего поколения считают достойной пенсию в 50,2 тысячи рублей, а молодые люди – 44,3 тысячи.

Также желаемый размер пенсии зависит от уровня дохода. Люди с доходом более 100 тысяч рублей в среднем рассчитывают на пенсию в 51 тысячу рублей, а те, чей доход меньше 50 тысяч рублей, – на 44,8 тысячи.