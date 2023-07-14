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Россияне поддержали идею Володина пересадить депутатов на отечественные машины

Люди надеются, что это приведет к развитию автопрома

14 июля 2023, 11:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Большинство россиян поддерживают идею пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

"75% россиян выступают за то, чтобы депутаты пересели на российские автомобили", – сказано в сообщении.

Люди надеются на то, что подобные изменения поспособствуют развитию отечественного автопрома. При этом респонденты отмечают, что машины, на которых будут ездить чиновники, должны быть созданы именно в России.

Ранее это предложение озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Комментарии 13

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Михаил Борисович

11:54:16 14-07-2023

Все же понимают, что ни кто не пересядет на "Москвич" и "Ладу Гранту". А "Аурус" стоит 40 милионов

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гость

11:57:39 14-07-2023

Дак оне и так все на волгах ездют

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Гость

11:58:33 14-07-2023

Ну да "Аурус" можно всего миллионов за 20 взять . Это точно сделает их ближе к народу

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Гость

12:07:08 14-07-2023

Кто то, когда то пытался пересадить чинуш на Волги

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Гость

15:19:51 14-07-2023

Гость (12:07:08 14-07-2023) Кто то, когда то пытался пересадить чинуш на Волги ... Того на мосту застрелили

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Гость

12:42:34 14-07-2023

Россияне поддержали идею Володина пересадить депутатов" И наверно,не дочитав фразу,все поставили плюсик? А оказалось- машины им поменять...

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Гость

13:01:32 14-07-2023

Из рассказа понятно что россиян 75% , а остальные чинуши.

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Гость

14:43:35 14-07-2023

Только обязательно депутатов Госдумы, а не региональных.

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Гость

15:24:28 14-07-2023

Гость (14:43:35 14-07-2023) Только обязательно депутатов Госдумы, а не региональных.... Почему? Правильнее будет и депутатов Госдумы И региональных.

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Гость

15:18:16 14-07-2023

Может всразу на 'запорожцы" или на велорикшей ?

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Гость

15:22:22 14-07-2023

Гость (15:18:16 14-07-2023) Может всразу на 'запорожцы" или на велорикшей ?... Можно было бы, но они со своими харями и пузами в Запорожец не влезут.

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Гость

16:17:06 14-07-2023

Автомобили не осадки, из воздуха не появляются, чтобы их пересадить на "что то", надо чтобы это "что то" было, а его нет. Вряд ли они свои задницы будут возить на Грантах, а это значит Российскими объявят люксовые авто из Китая с переклеенными шильдиками, как в случае с "Российским Москвичом". А для бюджета какая разница, 5 лямов за Мерседес или те же миллионы за якобы Российский авто(((.

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Гость

20:26:10 14-07-2023

Чайка и 21я Волга очень даже ничего

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