Россияне поддержали идею Володина пересадить депутатов на отечественные машины

Люди надеются, что это приведет к развитию автопрома

14 июля 2023, 11:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Большинство россиян поддерживают идею пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

"75% россиян выступают за то, чтобы депутаты пересели на российские автомобили", – сказано в сообщении.

Люди надеются на то, что подобные изменения поспособствуют развитию отечественного автопрома. При этом респонденты отмечают, что машины, на которых будут ездить чиновники, должны быть созданы именно в России.

Ранее это предложение озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин.