Россияне поддержали идею Володина пересадить депутатов на отечественные машины
Люди надеются, что это приведет к развитию автопрома
14 июля 2023, 11:51, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Большинство россиян поддерживают идею пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.
"75% россиян выступают за то, чтобы депутаты пересели на российские автомобили", – сказано в сообщении.
Люди надеются на то, что подобные изменения поспособствуют развитию отечественного автопрома. При этом респонденты отмечают, что машины, на которых будут ездить чиновники, должны быть созданы именно в России.
Ранее это предложение озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
11:54:16 14-07-2023
Все же понимают, что ни кто не пересядет на "Москвич" и "Ладу Гранту". А "Аурус" стоит 40 милионов
11:57:39 14-07-2023
Дак оне и так все на волгах ездют
11:58:33 14-07-2023
Ну да "Аурус" можно всего миллионов за 20 взять . Это точно сделает их ближе к народу
12:07:08 14-07-2023
Кто то, когда то пытался пересадить чинуш на Волги
15:19:51 14-07-2023
Гость (12:07:08 14-07-2023) Кто то, когда то пытался пересадить чинуш на Волги ... Того на мосту застрелили
12:42:34 14-07-2023
Россияне поддержали идею Володина пересадить депутатов" И наверно,не дочитав фразу,все поставили плюсик? А оказалось- машины им поменять...
13:01:32 14-07-2023
Из рассказа понятно что россиян 75% , а остальные чинуши.
14:43:35 14-07-2023
Только обязательно депутатов Госдумы, а не региональных.
15:24:28 14-07-2023
Гость (14:43:35 14-07-2023) Только обязательно депутатов Госдумы, а не региональных.... Почему? Правильнее будет и депутатов Госдумы И региональных.
15:18:16 14-07-2023
Может всразу на 'запорожцы" или на велорикшей ?
15:22:22 14-07-2023
Гость (15:18:16 14-07-2023) Может всразу на 'запорожцы" или на велорикшей ?... Можно было бы, но они со своими харями и пузами в Запорожец не влезут.
16:17:06 14-07-2023
Автомобили не осадки, из воздуха не появляются, чтобы их пересадить на "что то", надо чтобы это "что то" было, а его нет. Вряд ли они свои задницы будут возить на Грантах, а это значит Российскими объявят люксовые авто из Китая с переклеенными шильдиками, как в случае с "Российским Москвичом". А для бюджета какая разница, 5 лямов за Мерседес или те же миллионы за якобы Российский авто(((.
20:26:10 14-07-2023
Чайка и 21я Волга очень даже ничего