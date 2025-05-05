Россияне пожаловались на сбои в работе операторов сотовой связи

Больше всего жалоб поступает из Москвы

05 мая 2025, 16:45, ИА Амител

Смартфон / Фото: amic.ru

Россияне сообщили о сбоях в работе операторов связи. Согласно данным портала Downdetector, больше всего жалоб поступает из Москвы и Подмосковья.

По информации детектора, проблемы затронули основных операторов – билайн, Т2, МТС и "Мегафон".

Как сообщает ТАСС, в билайне заявили, что в столице мобильная связь может работать с перерывами по независящим от них причинам. Подчеркивается, что клиентам лучше использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков – функцию VoLTE в настройках телефона. В "Мегафоне" также ответили, что их сеть работает стабильно.

"Трудности возникли по независящим от нас причинам", – добавили в компании.

В Роскомнадзоре также прокомментировали, что не фиксирует сбоев в работе российских сотовых операторов.