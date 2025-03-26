Россияне массово жалуются на сбой в работе Системы быстрых платежей

За час с проблемой столкнулись почти шесть тысяч человек

26 марта 2025, 15:20, ИА Амител

Фото: Manu Del Moral / unsplash.com

Россияне сообщают о неполадках в работе Системы быстрых платежей (СБП). По данным детектора отслеживания сбоев в интернете Downdetector, за час количество жалоб превысило 5,6 тысячи.

Чаще других с проблемами в работе сервиса сталкиваются жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской и Нижегородской областей, а также Москвы и Московской области.

"СБП не работает. При выполнении перевода в приложении банка приходит отказ";

"Переводы по номеру телефона через СБП временно недоступны", – пишут пользователи на сайте детектора.

Ранее в России зафиксировали сбой в работе соцсети "ВКонтакте". На некорректную работу пожаловались пользователи из 20 регионов страны. Больше всего – из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области.