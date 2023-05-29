Спрос на туры по России снизился почти на 20%
Причиной падения стал рост цен
29 мая 2023, 06:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Спрос на туры в России снизился на 18% из-за повышения цены в среднем на 30%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис по продаже туров Travelata.ru.
Отмечается, что в целом, по сравнению с годом ранее, люди стали покупать больше туров, однако российские направления не выдерживают конкуренции с зарубежными.
Самыми популярными курортами в России до сих пор остаются курорты Большого Сочи, такие как Красная Поляна и Адлер.
Ранее сообщалось, что россияне смогут летать в Европу через Грузию.
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