Россияне признались, что хотели бы получать 115 тысяч рублей в месяц
За полгода желаемый заработок жителей страны вырос на девять тысяч рублей
05 января 2024, 14:15, ИА Амител
Зарплатные ожидания россиян к началу 2024 года выросли до 115 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.
Специалист поделился результатами социологических опросов. Если в начале 2022 года россияне искали работу с ежемесячным заработком в 96 тысяч рублей, то в мае прошлого года запросы выросли до 106 тысяч рублей.
"Наши последние социологические исследования показывают, что те, кто сегодня ищет работу, в среднем ориентируются на зарплату 115 тысяч рублей в месяц", – приводит слова специалиста "Российская газета".
По мнению эксперта, рост зарплатных ожиданий связан с хорошим показателем экономической динамики. Зубец добавил, что в стране стало намного легче найти работу с достойным заработком.
16:21:30 05-01-2024
Хорошее ожидания, присоединяюсь - я то же не был бы против такого заработка.
20:29:06 05-01-2024
Гм (16:21:30 05-01-2024) Хорошее ожидания, присоединяюсь - я то же не был бы против т... ну так зарабатывайте
07:57:34 06-01-2024
Гм (16:21:30 05-01-2024) Хорошее ожидания, присоединяюсь - я то же не был бы против т... Какую последнюю книгу по Вашей специальности Вы прочитали (без принуждения) и когда?
20:17:40 05-01-2024
Я надеюсь они под пытками признались!? Их заставили так сказать!?
21:18:44 05-01-2024
"рост зарплатных ожиданий связан с хорошим показателем экономической динамики.." - ? Если хорошо развиваемся и всё есть, зачем расти зарплате.. Скорее от роста цен и сокращения номенклатуры (или просто, от жадности).
10:16:31 06-01-2024
- "Наши последние социологические исследования показывают, что те, кто сегодня ищет работу, в среднем ориентируются на зарплату 115 тысяч рублей в месяц" ================ Хотеть не вредно, но когда у всех будет 115 тысяч, то на них проживешь, такова сущность капитализма России.