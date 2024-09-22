Россияне прошедшим летом больше тратили на путешествия

При этом число активных туристов снизилось

22 сентября 2024, 10:02, ИА Амител

Турист / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233386

По информации, предоставленной аналитиками LIFE PAY, в текущем году средний размер оплаты туристических путевок и проживания в отелях увеличился примерно на 30%. Об этом стало известно из результатов исследования, проведенного "Газетой.ru".

В летний период россияне стали больше тратить на отдых внутри страны. В частности, средний чек на пакетный тур вырос на 29,3% и составил 78,8 тыс. рублей по сравнению с 2023 годом. В период "бархатного сезона" цены были еще выше: средний чек в августе достиг 83,3 тыс. рублей, что на 31,6% больше, чем в прошлом году.

Однако аналитики LIFE PAY отмечают снижение числа активных путешественников. Количество транзакций по оплате пакетных туров сократилось более чем на 14%, а по оплате проживания в отелях – почти на 32%.

Ашот Григорян, генеральный директор LIFE PAY, объясняет это тем, что внутренний туризм в России активно развивается, появляется новая инфраструктура и развиваются регионы, что влияет на стоимость отдыха. В связи с этим россияне предпочитают арендовать квартиры или апартаменты. Крупные игроки рынка, реагируя на рост цен, предлагают новые форматы оплаты, такие как постоплата, беспроцентная рассрочка и подключение СБП.



