В Таиланде захотели взимать налог с туристов

Доходы от сборов можно было бы направить на улучшение инфраструктуры и обеспечение безопасности отдыхающих, считает министр Соравонг Тьентонг

18 сентября 2024, 08:37, ИА Амител

Пейзаж в Таиланде / Фото: unsplash.com

Министр туризма Таиланда Соравонг Тьентонг предложил ввести туристический налог для иностранцев, пишет Bangkok Post.

По его мнению, такая мера простимулирует развитие отрасли: доходы от сборов можно было бы направить на улучшение инфраструктуры, достопримечательностей и обеспечение безопасности отдыхающих.

Власти Таиланда одобрили проект туристического сбора еще в 2022 году, но он так и не был реализован. Нововведение предусматривало два вида налога:

150 батов (≈411 рублей) для туристов, прибывающих в страну по суше или морю;

300 батов (≈823 рубля) для прилетающих на самолете.

С 6 ноября жителям Барнаула станут доступны прямые рейсы в Таиланд на остров Пхукет. Полеты будут осуществляться раз в 12 дней авиакомпанией AZUR air на самолетах Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров.