НОВОСТИТуризм

В Таиланде захотели взимать налог с туристов

Доходы от сборов можно было бы направить на улучшение инфраструктуры и обеспечение безопасности отдыхающих, считает министр Соравонг Тьентонг

18 сентября 2024, 08:37, ИА Амител

Пейзаж в Таиланде / Фото: unsplash.com
Пейзаж в Таиланде / Фото: unsplash.com

Министр туризма Таиланда Соравонг Тьентонг предложил ввести туристический налог для иностранцев, пишет Bangkok Post.

По его мнению, такая мера простимулирует развитие отрасли: доходы от сборов можно было бы направить на улучшение инфраструктуры, достопримечательностей и обеспечение безопасности отдыхающих.

Власти Таиланда одобрили проект туристического сбора еще в 2022 году, но он так и не был реализован. Нововведение предусматривало два вида налога:

  • 150 батов (≈411 рублей) для туристов, прибывающих в страну по суше или морю;
  •  300 батов (≈823 рубля) для прилетающих на самолете.

С 6 ноября жителям Барнаула станут доступны прямые рейсы в Таиланд на остров Пхукет. Полеты будут осуществляться раз в 12 дней авиакомпанией AZUR air на самолетах Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров.

Туризм Отдых в Таиланде

Комментарии 5

Avatar Picture
Musik

08:41:36 18-09-2024

Трансы хотят денг.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:04 18-09-2024

Musik (08:41:36 18-09-2024) Трансы хотят денг....
Типа как в Белокурихе и Питере

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:20:38 18-09-2024

Ога и за фикалий который благовонит в море в Паттайе - чушь какая то.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:22 18-09-2024

Хотеть не значит иметь.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:02 18-09-2024

Хорошая новость

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров