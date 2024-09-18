В Таиланде захотели взимать налог с туристов
Доходы от сборов можно было бы направить на улучшение инфраструктуры и обеспечение безопасности отдыхающих, считает министр Соравонг Тьентонг
18 сентября 2024, 08:37, ИА Амител
Министр туризма Таиланда Соравонг Тьентонг предложил ввести туристический налог для иностранцев, пишет Bangkok Post.
По его мнению, такая мера простимулирует развитие отрасли: доходы от сборов можно было бы направить на улучшение инфраструктуры, достопримечательностей и обеспечение безопасности отдыхающих.
Власти Таиланда одобрили проект туристического сбора еще в 2022 году, но он так и не был реализован. Нововведение предусматривало два вида налога:
- 150 батов (≈411 рублей) для туристов, прибывающих в страну по суше или морю;
- 300 батов (≈823 рубля) для прилетающих на самолете.
С 6 ноября жителям Барнаула станут доступны прямые рейсы в Таиланд на остров Пхукет. Полеты будут осуществляться раз в 12 дней авиакомпанией AZUR air на самолетах Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров.
08:41:36 18-09-2024
Трансы хотят денг.
12:21:04 18-09-2024
Musik (08:41:36 18-09-2024) Трансы хотят денг....
Типа как в Белокурихе и Питере
09:20:38 18-09-2024
Ога и за фикалий который благовонит в море в Паттайе - чушь какая то.
11:14:22 18-09-2024
Хотеть не значит иметь.
11:51:02 18-09-2024
Хорошая новость