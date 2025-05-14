Россияне, простудившиеся на рабочем месте, могут получить компенсацию

Компанию могут оштрафовать на 80 тысяч рублей, рассказал эксперт

14 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Работник в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал в беседе с "Абзацем", что сотрудник вправе получить от работодателя компенсацию, если он простудился из-за низкой температуры в офисе.

По словам эксперта, за несоблюдение температурного режима в офисных помещениях компанию могут оштрафовать на сумму 80 тысяч рублей. Согласно Трудовому кодексу РФ, в холодное время года в офисах должно быть от +20 до +22 градусов, а летом – от +23 до +25, отметил он.

"Если в помещении холоднее, работодатель должен принять меры: установить обогреватели, утеплить окна или сократить рабочий день. Когда компания ничего не делает – это нарушение, за которое ее могут оштрафовать", – сказал Бондарь.

Размер наказания для ИП составляет от двух до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 80 тысяч, добавил эксперт.

Получить компенсацию можно через суд, если доказать связь болезни с условиями на работе. Бондарь посоветовал обратиться к врачу и зафиксировать это в больничном листе. Для достоверности можно также сделать фото термометра, на котором будет видна температура в помещении, или собрать свидетельства коллег.

Размер компенсации определяет суд. При этом возможно возмещение дополнительных расходов, связанных с лечением: например, траты на лекарства, консультации медиков и реабилитацию при наличии соответствующих документов.