Россияне, простудившиеся на рабочем месте, могут получить компенсацию
Компанию могут оштрафовать на 80 тысяч рублей, рассказал эксперт
14 мая 2025, 09:00, ИА Амител
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал в беседе с "Абзацем", что сотрудник вправе получить от работодателя компенсацию, если он простудился из-за низкой температуры в офисе.
По словам эксперта, за несоблюдение температурного режима в офисных помещениях компанию могут оштрафовать на сумму 80 тысяч рублей. Согласно Трудовому кодексу РФ, в холодное время года в офисах должно быть от +20 до +22 градусов, а летом – от +23 до +25, отметил он.
"Если в помещении холоднее, работодатель должен принять меры: установить обогреватели, утеплить окна или сократить рабочий день. Когда компания ничего не делает – это нарушение, за которое ее могут оштрафовать", – сказал Бондарь.
Размер наказания для ИП составляет от двух до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 80 тысяч, добавил эксперт.
Получить компенсацию можно через суд, если доказать связь болезни с условиями на работе. Бондарь посоветовал обратиться к врачу и зафиксировать это в больничном листе. Для достоверности можно также сделать фото термометра, на котором будет видна температура в помещении, или собрать свидетельства коллег.
Размер компенсации определяет суд. При этом возможно возмещение дополнительных расходов, связанных с лечением: например, траты на лекарства, консультации медиков и реабилитацию при наличии соответствующих документов.
09:16:38 14-05-2025
Бестолочи
09:28:28 14-05-2025
Бондарь посоветовал обратиться к врачу и зафиксировать это в больничном листе. /// А что в больничном листе есть для этого графа?
09:50:39 14-05-2025
Гость (09:28:28 14-05-2025) Бондарь посоветовал обратиться к врачу и зафиксировать это в... конечно - "причина сметри"
09:57:03 14-05-2025
извечные войны в офисе с кондюком ... половине жарко-половине холодно
18:47:14 15-05-2025
А если пол офиса ходят на работу с соплями и кашлем что прикладывать для доказательства распространения заразы?