Россияне рассказали, что хотят получить в подарок от работодателей
Самым популярным подарком от компаний является сертификат
30 октября 2024, 15:15, ИА Амител
Россияне предпочитают получать от работодателей в качестве подарков сертификаты, электронику и товары для дома, следует из опроса, проведенного парфюмерно-косметическим ретейлером "Золотое яблоко" и сервисом hh.ru в октябре 2022 года. Исследование охватило 3,5 тыс. человек и 440 компаний, пишет ТАСС.
Сертификаты являются самым популярным подарком от компаний – их получали 43% респондентов, хотели бы получить 67%. На втором месте – электроника: ее предпочтут 33% опрошенных, а получали 11%. Также предпочтительны товары для дома, одежда и брендированная продукция: их хотели бы получить по 25% опрошенных.
Чаще всего сотрудники получают подарки от работодателей по случаю праздников (75%) и личных событий (41%). Оптимальная стоимость подарка, по мнению HR-специалистов, составляет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей (41%), 27% считают, что достаточно 1 тыс. рублей, 15% – 5 тыс. рублей, 8% – до 10 тыс. рублей. Более дорогие подарки могут позволить себе лишь 3% компаний. 6% считают, что стоимость подарка не должна быть универсальной, например, бюджет на детские подарки меньше, чем на сюрпризы для работников.
15:20:48 30-10-2024
Ничего не надо, деньгами приму.
15:23:07 30-10-2024
Самый лучший подарок работодателей - повышение з/п - альтернативы еще не придумано!!!
15:36:30 30-10-2024
Об улучшении условий труда и достойной заработной плате речи не идёт...
17:41:53 30-10-2024
Кхм... (15:36:30 30-10-2024) Об улучшении условий труда и достойной заработной плате речи... Скажите товарищ кхм, а если уровень зарплаты не достойный, ну по вашим словам, то зачем люди туда идут? Не правильнее ли попытаться найти приемлимые для себя условия? Или это, опять же по вашему мнению, невозможно?
15:52:55 30-10-2024
Боже, какая чушь...
16:36:01 30-10-2024
Самый лучший подарок от руководства - деньги.