Россияне рассказали, что хотят получить в подарок от работодателей

Самым популярным подарком от компаний является сертификат

30 октября 2024, 15:15, ИА Амител

Подарок / Фото: pxhere.com/ru/photo/615313

Россияне предпочитают получать от работодателей в качестве подарков сертификаты, электронику и товары для дома, следует из опроса, проведенного парфюмерно-косметическим ретейлером "Золотое яблоко" и сервисом hh.ru в октябре 2022 года. Исследование охватило 3,5 тыс. человек и 440 компаний, пишет ТАСС.

Сертификаты являются самым популярным подарком от компаний – их получали 43% респондентов, хотели бы получить 67%. На втором месте – электроника: ее предпочтут 33% опрошенных, а получали 11%. Также предпочтительны товары для дома, одежда и брендированная продукция: их хотели бы получить по 25% опрошенных.

Чаще всего сотрудники получают подарки от работодателей по случаю праздников (75%) и личных событий (41%). Оптимальная стоимость подарка, по мнению HR-специалистов, составляет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей (41%), 27% считают, что достаточно 1 тыс. рублей, 15% – 5 тыс. рублей, 8% – до 10 тыс. рублей. Более дорогие подарки могут позволить себе лишь 3% компаний. 6% считают, что стоимость подарка не должна быть универсальной, например, бюджет на детские подарки меньше, чем на сюрпризы для работников.