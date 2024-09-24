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Турпоток в Республике Алтай снизился на 17% по итогам лета

В зимний сезон, напротив, ожидают большего наплыва отдыхающих

24 сентября 2024, 17:30, ИА Амител

Республика Алтай / Фото: Dmitrii Sumar / unsplash.com
Республика Алтай / Фото: Dmitrii Sumar / unsplash.com

Поток туристов в Республику Алтай по итогам летнего сезона 2024 года упал на 17,61% в сравнении с летом 2023-го, сообщил агентству ТАСС глава регионального Минтуризма Эрчим Сарбашев.

По его данным, всего за минувшие три месяца Горный посетили почти 270 тысяч туристов, в то время как годом ранее – более 327 тысяч.

"Нисходящая динамика обусловлена тем, что в настоящее время государственная политика направлена на решение проблемы высокой сезонности в Республике Алтай, в связи с этим часть туристского потока в 2024 году распределилась на весенний и осенний сезоны", – сказал министр.

В предстоящий зимний сезон, напротив, ожидается рост турпотока на 5% в сравнении с прошлым годом, когда регион посетили более 110 тысяч туристов.

Туризм Республика Алтай

Комментарии 22

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Musik

20:04:47 24-09-2024

На картинке Челушман?


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Гость

10:59:14 25-09-2024

Musik (20:04:47 24-09-2024) На картинке Челушман? ... Чулышманская долина: Улаганский район, Республика Алтай. Каньон шириной до нескольких километров, глубиной более 500 метров и длиной более 135 км. В долине протекает река Чулышман.

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ВКл.

20:10:57 24-09-2024

и того в прошлом году Алтай посетило всего в пик за 3 месяца 327 тыс туристов и зимой 110 тыс. Итого 437, плюс немного осенью и весной и того с большой натяжкой всего 500 тыс. А как же 2.6 миллиона о которых две недели назад говорил Турчак

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Ганс

20:24:43 24-09-2024

С такими конскими ценами и качеством услуг вообще не удивительно. Дешевле в Турцию слетать чем на Алтай съездить.

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Гость

23:32:18 24-09-2024

Своим не по карману стало, вот и снизился.

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Сергей

02:57:38 25-09-2024

Да дорого все стало, аж прям капец, как дорого. Вот и снижение турпотока. Уж лучше с рюкзаком лазить, чем на базах тусоваться. Они бы лучше маршруты пешие и велосипедные обустраивали, но это совсем не те доходы от туризма. Зато в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, это бы себя окупило. А то сейчас этим занимаются полулегально, и скорее всего без уплаты налогов.

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Гость

06:19:53 25-09-2024

Осталось соблюсти разумные пропорции их гостеприимства с его стоимостью

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Вячеслав

06:50:58 25-09-2024

Те кто отдыхают летом, те и будут отдыхать летом. Ни какого "распределения" нет. Просто Горный сейчас дороже большинства курортов РФ, а с учетом перелета, вообще космос

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Александр

07:43:42 25-09-2024

Гость (23:32:18 24-09-2024) Своим не по карману стало, вот и снизился.... Москвичи испортили их своими деньгами. Вот они и цены задирают.

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Гость

03:31:46 26-09-2024

Александр (07:43:42 25-09-2024) Москвичи испортили их своими деньгами. Вот они и цены задира... Там цены москвичи и устанавливают.

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Гость

08:45:26 25-09-2024

Рынок расставляет... Есть места и получше Горного, состоятельный турист это знает. Это для местных Горный альфа и омега. Нам его и оставьте.

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Гость

10:00:57 25-09-2024

Не знаю где он упал, но возле Аи движение плотнее чем на Ленинском в час пик.

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Гость

10:48:18 25-09-2024

Гость (10:00:57 25-09-2024) Не знаю где он упал, но возле Аи движение плотнее чем на Лен... Возле Аи это вообще для маргиналов. Шум, понты, музыка, толкотня. Настоящий Горный - это тишина, безлюдье, величие природы, неспешность, размышления...

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Гость

11:28:42 25-09-2024

Гость (10:48:18 25-09-2024) Возле Аи это вообще для маргиналов. Шум, понты, музыка, толк... Согласен, хорошие места километров за 700 начинаются )))

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🌺

10:38:06 25-09-2024

Горный Алтай очень люблю, готова возвращаться туда снова и снова, но цены на все не оправдано завышены, сервис частенько хромает. Местные хотят хорошо заработать, при минимуме вложений. Это и является причиной снижения турпотока. Действительно, дешевле за границу слетать.

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Гость

11:08:12 25-09-2024

Когда "внешний" туризм уменьшился, увеличился "внутренний", в Горный поехали гости со всей страны, из более экономически успешных регионов, чем дотационный и нищий Алтайский край. Турпоток может в абсолютных цифрах количества гостей и снизился, но выручка только увеличилась, примерно вдвое. Достаточно знать, что поступления от туристической отрасли в консолидированный бюджет Республики Алтай за прошлый год составили 818 миллионов рублей с приростом к прошлому году на 49%. Вы не делаете кассу, вы только создаете трафик. А кассу делают красноярцы, москвичи, питерцы. Вот для них и новые туркомплексы, для них Манжерок. А вы со своими палатками там никому не интересны. Понятно, что на общем фоне на все услуги местные неадекватно задрали ценник, сервис во многом не соответствует ценнику, но это со временем выправится. Год-два и люди с сомнительным сервисом отвалятся от турпотока.

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Засада

13:25:20 25-09-2024

Мы ездили в Бийск по делам. Жара+35, +40 и заехали в Горный Алтай, район Телецкого озера и реки Катунь, очень впечатляет. Но в Турцию тоже хочу съездить, я там ни разу не была.

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Гость

14:36:48 25-09-2024

странно...в этом году все друзья кажд выходные почти в Горный гоняли, и потом в турцию или артек или тай. некоторые на черное море, ну это кто беднее

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Гость

15:04:31 25-09-2024

За такие цены на билеты и сомнительного качества услуги, дешевле в Турцию смотаться, или в Египёт.

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Александр

15:05:04 25-09-2024

Дорого всё и сервис не соответствует ценам

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Гость

21:39:16 25-09-2024

И не надо нам большого потока туристов, местное население только страдает от этого, одни сплошные минусы

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Александра

10:37:20 26-09-2024

Многие пишут Дорого на Алтае. Так сейчас везде цены выросли. Что именно дорого? С чем сраниваете?

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