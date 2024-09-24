Турпоток в Республике Алтай снизился на 17% по итогам лета
В зимний сезон, напротив, ожидают большего наплыва отдыхающих
24 сентября 2024, 17:30, ИА Амител
Поток туристов в Республику Алтай по итогам летнего сезона 2024 года упал на 17,61% в сравнении с летом 2023-го, сообщил агентству ТАСС глава регионального Минтуризма Эрчим Сарбашев.
По его данным, всего за минувшие три месяца Горный посетили почти 270 тысяч туристов, в то время как годом ранее – более 327 тысяч.
"Нисходящая динамика обусловлена тем, что в настоящее время государственная политика направлена на решение проблемы высокой сезонности в Республике Алтай, в связи с этим часть туристского потока в 2024 году распределилась на весенний и осенний сезоны", – сказал министр.
В предстоящий зимний сезон, напротив, ожидается рост турпотока на 5% в сравнении с прошлым годом, когда регион посетили более 110 тысяч туристов.
20:04:47 24-09-2024
На картинке Челушман?
10:59:14 25-09-2024
Musik (20:04:47 24-09-2024) На картинке Челушман? ... Чулышманская долина: Улаганский район, Республика Алтай. Каньон шириной до нескольких километров, глубиной более 500 метров и длиной более 135 км. В долине протекает река Чулышман.
20:10:57 24-09-2024
и того в прошлом году Алтай посетило всего в пик за 3 месяца 327 тыс туристов и зимой 110 тыс. Итого 437, плюс немного осенью и весной и того с большой натяжкой всего 500 тыс. А как же 2.6 миллиона о которых две недели назад говорил Турчак
20:24:43 24-09-2024
С такими конскими ценами и качеством услуг вообще не удивительно. Дешевле в Турцию слетать чем на Алтай съездить.
23:32:18 24-09-2024
Своим не по карману стало, вот и снизился.
02:57:38 25-09-2024
Да дорого все стало, аж прям капец, как дорого. Вот и снижение турпотока. Уж лучше с рюкзаком лазить, чем на базах тусоваться. Они бы лучше маршруты пешие и велосипедные обустраивали, но это совсем не те доходы от туризма. Зато в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, это бы себя окупило. А то сейчас этим занимаются полулегально, и скорее всего без уплаты налогов.
06:19:53 25-09-2024
Осталось соблюсти разумные пропорции их гостеприимства с его стоимостью
06:50:58 25-09-2024
Те кто отдыхают летом, те и будут отдыхать летом. Ни какого "распределения" нет. Просто Горный сейчас дороже большинства курортов РФ, а с учетом перелета, вообще космос
07:43:42 25-09-2024
Гость (23:32:18 24-09-2024) Своим не по карману стало, вот и снизился.... Москвичи испортили их своими деньгами. Вот они и цены задирают.
03:31:46 26-09-2024
Александр (07:43:42 25-09-2024) Москвичи испортили их своими деньгами. Вот они и цены задира... Там цены москвичи и устанавливают.
08:45:26 25-09-2024
Рынок расставляет... Есть места и получше Горного, состоятельный турист это знает. Это для местных Горный альфа и омега. Нам его и оставьте.
10:00:57 25-09-2024
Не знаю где он упал, но возле Аи движение плотнее чем на Ленинском в час пик.
10:48:18 25-09-2024
Гость (10:00:57 25-09-2024) Не знаю где он упал, но возле Аи движение плотнее чем на Лен... Возле Аи это вообще для маргиналов. Шум, понты, музыка, толкотня. Настоящий Горный - это тишина, безлюдье, величие природы, неспешность, размышления...
11:28:42 25-09-2024
Гость (10:48:18 25-09-2024) Возле Аи это вообще для маргиналов. Шум, понты, музыка, толк... Согласен, хорошие места километров за 700 начинаются )))
10:38:06 25-09-2024
Горный Алтай очень люблю, готова возвращаться туда снова и снова, но цены на все не оправдано завышены, сервис частенько хромает. Местные хотят хорошо заработать, при минимуме вложений. Это и является причиной снижения турпотока. Действительно, дешевле за границу слетать.
11:08:12 25-09-2024
Когда "внешний" туризм уменьшился, увеличился "внутренний", в Горный поехали гости со всей страны, из более экономически успешных регионов, чем дотационный и нищий Алтайский край. Турпоток может в абсолютных цифрах количества гостей и снизился, но выручка только увеличилась, примерно вдвое. Достаточно знать, что поступления от туристической отрасли в консолидированный бюджет Республики Алтай за прошлый год составили 818 миллионов рублей с приростом к прошлому году на 49%. Вы не делаете кассу, вы только создаете трафик. А кассу делают красноярцы, москвичи, питерцы. Вот для них и новые туркомплексы, для них Манжерок. А вы со своими палатками там никому не интересны. Понятно, что на общем фоне на все услуги местные неадекватно задрали ценник, сервис во многом не соответствует ценнику, но это со временем выправится. Год-два и люди с сомнительным сервисом отвалятся от турпотока.
13:25:20 25-09-2024
Мы ездили в Бийск по делам. Жара+35, +40 и заехали в Горный Алтай, район Телецкого озера и реки Катунь, очень впечатляет. Но в Турцию тоже хочу съездить, я там ни разу не была.
14:36:48 25-09-2024
странно...в этом году все друзья кажд выходные почти в Горный гоняли, и потом в турцию или артек или тай. некоторые на черное море, ну это кто беднее
15:04:31 25-09-2024
За такие цены на билеты и сомнительного качества услуги, дешевле в Турцию смотаться, или в Египёт.
15:05:04 25-09-2024
Дорого всё и сервис не соответствует ценам
21:39:16 25-09-2024
И не надо нам большого потока туристов, местное население только страдает от этого, одни сплошные минусы
10:37:20 26-09-2024
Многие пишут Дорого на Алтае. Так сейчас везде цены выросли. Что именно дорого? С чем сраниваете?