Турпоток в Республике Алтай снизился на 17% по итогам лета

В зимний сезон, напротив, ожидают большего наплыва отдыхающих

24 сентября 2024, 17:30, ИА Амител

Республика Алтай / Фото: Dmitrii Sumar / unsplash.com

Поток туристов в Республику Алтай по итогам летнего сезона 2024 года упал на 17,61% в сравнении с летом 2023-го, сообщил агентству ТАСС глава регионального Минтуризма Эрчим Сарбашев.

По его данным, всего за минувшие три месяца Горный посетили почти 270 тысяч туристов, в то время как годом ранее – более 327 тысяч.

"Нисходящая динамика обусловлена тем, что в настоящее время государственная политика направлена на решение проблемы высокой сезонности в Республике Алтай, в связи с этим часть туристского потока в 2024 году распределилась на весенний и осенний сезоны", – сказал министр.

В предстоящий зимний сезон, напротив, ожидается рост турпотока на 5% в сравнении с прошлым годом, когда регион посетили более 110 тысяч туристов.