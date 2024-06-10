Россияне рассказали о самых странных вопросах на собеседовании
Среди них есть и самые популярные
10 июня 2024, 15:31, ИА Амител
Рукопожатие / Фото: pxhere.com/ru/photo/1187331
По результатам опроса сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", 58% россиян считают странными вопросы о знаке зодиака и времени рождения на собеседовании. Об этом сообщает RT.
Аналитики выяснили, какие вопросы на собеседовании россияне считают неподходящими. Среди них: "А зачем вам вообще работа?", "Что бы вы загадали золотой рыбке, если бы она у вас была?", "Почему вы хотите работать именно в нашей компании?", "Почему мы должны взять вас на работу?" и другие.
Также большинство респондентов (37%) уверены, что нельзя спрашивать на собеседовании о планах: "Кем вы себя видите через 5, 10, 15 лет?"
15:40:24 10-06-2024
У нас в отделе сотрудники - исключительно стрельцы и львы и это оправдано. Требуется работа с огоньком )))
16:42:59 10-06-2024
Гость (15:40:24 10-06-2024) У нас в отделе сотрудники - исключительно стрельцы и львы и ... А у нас буддистов нет на работе. Сразу после коронавируса.
15:43:42 10-06-2024
Это самые обычные вопросы. Тупые ЭйчАры, офигевающие от собственной значимости, но не имеющие ни мозгов, ни знаний, для того, чтобы оценивать профессиональные навыки кандидатов, постоянно такими нелепыми вопросами вывести кандидата из зоны комфорта и типа "узнать о нём больше".
17:00:38 10-06-2024
Гость (15:43:42 10-06-2024) Это самые обычные вопросы. Тупые ЭйчАры, офигевающие от собс... Хм, а вообще в состоянии ли хоть какой-то ЭйчАр оценить чьи-либо профессиональные навыки (если это не курьер или какой-нибудь "продавец чего угодно")? Это ведь нужно самому таковыми обладать, что для ЭйчАр практически не реально. Кто-нибудь видел живого ЭйчАр с навыками квалифицированного токаря/водителя/системного администратора? Думаю их вовсе не профессиональные навыки интересуют, а "удобность" для работодателя - безконфликтность, исполнительность, готовность на сверурочку и т.п.
18:00:23 10-06-2024
Гость (15:43:42 10-06-2024) Это самые обычные вопросы. Тупые ЭйчАры, офигевающие от собс... на адекватность они в первую очередь смотрят, а навыки уже следующим этапом профессионалы оценивают.
15:44:56 10-06-2024
- На какую зарплату Вы рассчитываете?
- На "Ни хрена себе!!! Это всё мне?!!"
16:48:13 10-06-2024
самым странным вопросом был "а вы знаете какая у нас зарплата? и как же вы собираетесь на нее жить?
07:39:55 11-06-2024
Когда своим бизнесом занимался всегда сам собеседовал кандидатов. Только так можно найти нужного сотрудника. Кроме того, знаю, что и многие крупные и серьезные предприниматели также лично встречаются с предварительно просеянными эйчарами претендентами. То есть на плечах эйчара только первый, самый поверхностный отсев - элементарно хоть сам ли передвигается и надевает ли брюки, внешне отличим от обезьяны))
10:39:37 11-06-2024
Гость (07:39:55 11-06-2024) Когда своим бизнесом занимался всегда сам собеседовал кандид... Да пофиг мне, что он без штанов на работу придет, но если руки золотые у человека. Тут тоже перегибать не надо, заикается если человек, или двух слов связать не может, но он и не диктором на телевидении работать будет.