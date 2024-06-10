Россияне рассказали о самых странных вопросах на собеседовании

Среди них есть и самые популярные

10 июня 2024, 15:31, ИА Амител

Рукопожатие / Фото: pxhere.com/ru/photo/1187331

По результатам опроса сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", 58% россиян считают странными вопросы о знаке зодиака и времени рождения на собеседовании. Об этом сообщает RT.

Аналитики выяснили, какие вопросы на собеседовании россияне считают неподходящими. Среди них: "А зачем вам вообще работа?", "Что бы вы загадали золотой рыбке, если бы она у вас была?", "Почему вы хотите работать именно в нашей компании?", "Почему мы должны взять вас на работу?" и другие.

Также большинство респондентов (37%) уверены, что нельзя спрашивать на собеседовании о планах: "Кем вы себя видите через 5, 10, 15 лет?"