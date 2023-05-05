Россияне рассказали, под руководством каких киногероев они хотели бы работать
Самыми популярными оказались персонажи из советских картин
05 мая 2023, 11:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Россияне рассказали, кого из киногероев они хотели бы видеть в роли своего руководителя на работе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала SuperJob.
Самыми популярными стали Глеб Жеглов ("Место встречи изменить нельзя"), а также Отто фон Штирлиц ("17 мгновений весны"). За них проголосовали по 4% респондентов.
Второе место занял Тони Старк ("Железный человек"), а также Грегори Хаус ("Доктор Хаус") – по 3% голосов.
По 2% проголосовали за Людмилу Прокофьевну Кулагину ("Служебный роман"), детектива Шерлока Холмса, Бэтмена, а также персонажа из сериала "Ментовские войны" Романа Шилова.
12:57:55 05-05-2023
А почему на обложке статьи не наши герои, которые по праву заняли первое место, а американец?
14:10:25 05-05-2023
Я уже сейчас работаю под руководством Ганнибала Лектера...