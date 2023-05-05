Россияне рассказали, под руководством каких киногероев они хотели бы работать

Самыми популярными оказались персонажи из советских картин

05 мая 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россияне рассказали, кого из киногероев они хотели бы видеть в роли своего руководителя на работе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала SuperJob.

Самыми популярными стали Глеб Жеглов ("Место встречи изменить нельзя"), а также Отто фон Штирлиц ("17 мгновений весны"). За них проголосовали по 4% респондентов.

Второе место занял Тони Старк ("Железный человек"), а также Грегори Хаус ("Доктор Хаус") – по 3% голосов.

По 2% проголосовали за Людмилу Прокофьевну Кулагину ("Служебный роман"), детектива Шерлока Холмса, Бэтмена, а также персонажа из сериала "Ментовские войны" Романа Шилова.