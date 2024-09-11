Россияне рассказали, сколько денег они готовы потратить на ремонт при переезде
Большинство планирует сменить жилье в ближайший год
11 сентября 2024, 11:16, ИА Амител
Большинство россиян (61%) планируют уложиться в 100 тысяч рублей при ремонте после переезда. Таковы результаты исследования онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", которые изучила "Лента.ру".
Однако 24% респондентов готовы потратить на ремонт более 500 тысяч рублей, а 15% хотят выделить на обновление интерьера от 100 до 500 тысяч рублей.
По данным специалистов, 62% россиян планируют переезд в ближайший год. Большинство опрошенных испытывают радость при мысли о смене места жительства.
При выборе жилья 62% респондентов отдают предпочтение квартирам на вторичном рынке. 26% выбирают новостройки, 9% – новые дома и коттеджи, а 3% – дома и коттеджи на вторичном рынке.
Самыми важными параметрами для россиян являются площадь жилья (39%), тип дома (31%), этаж (28%), стоимость (25%), наличие парковочных мест (25%) и вид из окна (24%).
11:26:53 11-09-2024
Мечтать не вредно.
11:40:41 11-09-2024
Ну хотят, как всегда 100 тыс., а получается 1,5 млн. ))) Это у меня так. С сегодняшними ценами на все стройматериалы и мебель.
13:43:31 11-09-2024
Гость (11:40:41 11-09-2024) Ну хотят, как всегда 100 тыс., а получается 1,5 млн. ))) Это... оптимист!
12:07:41 11-09-2024
наивные...