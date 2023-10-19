НОВОСТИОбщество

Россияне рассказали, в каком возрасте считают себя старыми

У мужчин этот период наступает позднее, чем у женщин

19 октября 2023, 12:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Сотрудники МГУ и РАН провели исследование и выяснили, в каком возрасте россияне считают себя старыми. Об этом сообщает РБК.

Согласно результатам опроса, большинство россиян считают себя старыми в среднем в возрасте 70,7 года. У мужчин это ощущение приходит в 69,4 года, а у женщин – в 68 лет.

Специалисты отметили, что ощущение возраста начинает совпадать с реальным у человека после 70 лет. 

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

12:21:44 19-10-2023

Содержательная информация))))))))))))))))))))))))))))) как без неё жили???

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Я тоже стастист!

12:35:04 19-10-2023

Ожидаемая продолжительность жизни в России, по официальным данным на 2021 год, в среднем составляет 70,06 года. Своего исторического максимума продолжительность жизни достигла в 2019 году, составив 73,3 года................. т. е. доживите сначала)))))

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:40:58 19-10-2023

Очередная заготовка чтоб пенсионный возраст повысить?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

13:00:34 19-10-2023

Я почувствовала себя старой в 60 лет, прямо как полосой прочертили. Требуется частый отдых лёжа, после 2-3 часовой домашней работы, к вечеру просто практически встаю поесть и в туалет. Энергии ноль. С утра встаю с усилием, с мыслью, что вставать - обязательно, есть - обязательно, гулять - тоже.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:03 19-10-2023

Светлана (13:00:34 19-10-2023) Я почувствовала себя старой в 60 лет, прямо как полосой проч... Мне в 40резко захотелось на пенсию(

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:43 19-10-2023

Светлана (13:00:34 19-10-2023) Я почувствовала себя старой в 60 лет, прямо как полосой проч... Хорошо живёте, а многие ещё в этом возрасте работают физически.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:31 19-10-2023

Вообще-то, "дарагие расеяне" массово мрут уже начиная с 40-ка. Неправильное питание с деформацией фигуры и жизнь в "элитарных" человейниках с их интенсивным обменом вирусами, бактериями и грибками между "элитарами" не оставляют никаких шансов на долгую жизнь.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:34 19-10-2023

Гость (13:37:31 19-10-2023) Вообще-то, "дарагие расеяне" массово мрут уже начиная с 40-к... Скажи, тебе самому не надоело один и тот же бред нести со столь завидным упорством уже долгие годы? Ты не понимаешь что ты смешон и нелеп?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:48 19-10-2023

Гость (13:37:31 19-10-2023) Вообще-то, "дарагие расеяне" массово мрут уже начиная с 40-к... Вы можете минусовать сколько угодно, но правда такова, какова она есть, и больше никакова: вислопузые долго не живут! Совет же такой: садитесь на диету и съезжайте из человейников хотя бы в презираемые вами "хрущёбы". Шансов дожить до пенсии будет в разы больше!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:38 19-10-2023

Гость (13:37:31 19-10-2023) Вообще-то, "дарагие расеяне" массово мрут уже начиная с 40-к... Абсолютно правы! Еще отдельная тема про массовую травлю пальмовыми суррогатами!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:41 19-10-2023

большинство россиян считают себя старыми в среднем в возрасте 70,7 года ------ А можно уточнить формулу, по которой Сотрудники МГУ и РАН вышли на цифру 70,7?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:58 19-10-2023

А можно уточнить формулу - это секретная информация!))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:31:04 19-10-2023

У меня половина друзей детства не дожили до 40 лет. А это где то 10-15 человек

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:20 19-10-2023

А ещё недавно писали, что провели исследование и выяснили, что мужчины прекращают заниматься сексом в 64 года, а женщины в 58. Теперь переживаю, вдруг мой увидит статью, оставит это дело, нам-то уже не 58 и 64!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:49:47 20-10-2023

Где они для опроса 69 летних мужчин нашли, интересно.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров