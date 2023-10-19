Россияне рассказали, в каком возрасте считают себя старыми

У мужчин этот период наступает позднее, чем у женщин

19 октября 2023, 12:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сотрудники МГУ и РАН провели исследование и выяснили, в каком возрасте россияне считают себя старыми. Об этом сообщает РБК.

Согласно результатам опроса, большинство россиян считают себя старыми в среднем в возрасте 70,7 года. У мужчин это ощущение приходит в 69,4 года, а у женщин – в 68 лет.

Специалисты отметили, что ощущение возраста начинает совпадать с реальным у человека после 70 лет.