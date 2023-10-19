Россияне рассказали, в каком возрасте считают себя старыми
У мужчин этот период наступает позднее, чем у женщин
19 октября 2023, 12:17, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сотрудники МГУ и РАН провели исследование и выяснили, в каком возрасте россияне считают себя старыми. Об этом сообщает РБК.
Согласно результатам опроса, большинство россиян считают себя старыми в среднем в возрасте 70,7 года. У мужчин это ощущение приходит в 69,4 года, а у женщин – в 68 лет.
Специалисты отметили, что ощущение возраста начинает совпадать с реальным у человека после 70 лет.
12:21:44 19-10-2023
Содержательная информация))))))))))))))))))))))))))))) как без неё жили???
12:35:04 19-10-2023
Ожидаемая продолжительность жизни в России, по официальным данным на 2021 год, в среднем составляет 70,06 года. Своего исторического максимума продолжительность жизни достигла в 2019 году, составив 73,3 года................. т. е. доживите сначала)))))
12:40:58 19-10-2023
Очередная заготовка чтоб пенсионный возраст повысить?
13:00:34 19-10-2023
Я почувствовала себя старой в 60 лет, прямо как полосой прочертили. Требуется частый отдых лёжа, после 2-3 часовой домашней работы, к вечеру просто практически встаю поесть и в туалет. Энергии ноль. С утра встаю с усилием, с мыслью, что вставать - обязательно, есть - обязательно, гулять - тоже.
13:10:03 19-10-2023
Светлана (13:00:34 19-10-2023) Я почувствовала себя старой в 60 лет, прямо как полосой проч... Мне в 40резко захотелось на пенсию(
13:14:43 19-10-2023
Светлана (13:00:34 19-10-2023) Я почувствовала себя старой в 60 лет, прямо как полосой проч... Хорошо живёте, а многие ещё в этом возрасте работают физически.
13:37:31 19-10-2023
Вообще-то, "дарагие расеяне" массово мрут уже начиная с 40-ка. Неправильное питание с деформацией фигуры и жизнь в "элитарных" человейниках с их интенсивным обменом вирусами, бактериями и грибками между "элитарами" не оставляют никаких шансов на долгую жизнь.
13:55:34 19-10-2023
Гость (13:37:31 19-10-2023) Вообще-то, "дарагие расеяне" массово мрут уже начиная с 40-к... Скажи, тебе самому не надоело один и тот же бред нести со столь завидным упорством уже долгие годы? Ты не понимаешь что ты смешон и нелеп?
14:00:48 19-10-2023
Гость (13:37:31 19-10-2023) Вообще-то, "дарагие расеяне" массово мрут уже начиная с 40-к... Вы можете минусовать сколько угодно, но правда такова, какова она есть, и больше никакова: вислопузые долго не живут! Совет же такой: садитесь на диету и съезжайте из человейников хотя бы в презираемые вами "хрущёбы". Шансов дожить до пенсии будет в разы больше!
14:02:38 19-10-2023
Гость (13:37:31 19-10-2023) Вообще-то, "дарагие расеяне" массово мрут уже начиная с 40-к... Абсолютно правы! Еще отдельная тема про массовую травлю пальмовыми суррогатами!
14:12:41 19-10-2023
большинство россиян считают себя старыми в среднем в возрасте 70,7 года ------ А можно уточнить формулу, по которой Сотрудники МГУ и РАН вышли на цифру 70,7?
14:18:58 19-10-2023
А можно уточнить формулу - это секретная информация!))
14:31:04 19-10-2023
У меня половина друзей детства не дожили до 40 лет. А это где то 10-15 человек
15:49:20 19-10-2023
А ещё недавно писали, что провели исследование и выяснили, что мужчины прекращают заниматься сексом в 64 года, а женщины в 58. Теперь переживаю, вдруг мой увидит статью, оставит это дело, нам-то уже не 58 и 64!
08:49:47 20-10-2023
Где они для опроса 69 летних мужчин нашли, интересно.