Россияне рассказали, за что они больше всего благодарны учителям
Большинству опрошенных запомнились первые учителя
04 октября 2023, 18:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
"Одноклассники" в рамках акции "Бесценный урок" узнали, за что россияне больше всего благодарны своим учителям. Об этом сообщает "ФедералПресс".
Аналитики рассмотрели свыше 10 тысяч сообщений и выяснили, что больше 30% выпускников особенно запомнили своих первых учителей. Их благодарили за труд, терпение, жизненные уроки и любовь к работе.
Многие выражали благодарность учителям языка, литературы и алгебры. Чаще всего выпускники отмечают еще и теплые воспоминания, связанные с педагогами.
Треть благодарностей поступала с именами учителей.
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