Россияне рассказали, за что они больше всего благодарны учителям

Большинству опрошенных запомнились первые учителя

04 октября 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

"Одноклассники" в рамках акции "Бесценный урок" узнали, за что россияне больше всего благодарны своим учителям. Об этом сообщает "ФедералПресс".

Аналитики рассмотрели свыше 10 тысяч сообщений и выяснили, что больше 30% выпускников особенно запомнили своих первых учителей. Их благодарили за труд, терпение, жизненные уроки и любовь к работе.

Многие выражали благодарность учителям языка, литературы и алгебры. Чаще всего выпускники отмечают еще и теплые воспоминания, связанные с педагогами.

Треть благодарностей поступала с именами учителей.