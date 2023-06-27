Педагогам предложили увеличить отпуск из-за рабочего Дня учителя

Учителям приходится работать в свой профессиональный праздник

27 июня 2023, 11:51, ИА Амител

Фото: pexels.com

Педагогам предложили дать дополнительный день отдыха. С такой инициативой депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру образования Сергею Кравцову, пишет "Парламентская газета".

Лантратова указала, что педагоги работают в свой профессиональный праздник – День учителя, поскольку его невозможно объявить нерабочим днем.

"Учитывая высокую социальную значимость профессии учителя, предлагаю добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску педагогов еще один день в качестве компенсации за День учителя", – предложила депутат министру.

Ранее зарплату учителям предложили повысить значительно от минимального уровня, поскольку более 75% российских педагогов имеют оклад меньше МРОТ.