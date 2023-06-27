Педагогам предложили увеличить отпуск из-за рабочего Дня учителя
Учителям приходится работать в свой профессиональный праздник
27 июня 2023, 11:51, ИА Амител
Педагогам предложили дать дополнительный день отдыха. С такой инициативой депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру образования Сергею Кравцову, пишет "Парламентская газета".
Лантратова указала, что педагоги работают в свой профессиональный праздник – День учителя, поскольку его невозможно объявить нерабочим днем.
"Учитывая высокую социальную значимость профессии учителя, предлагаю добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску педагогов еще один день в качестве компенсации за День учителя", – предложила депутат министру.
Ранее зарплату учителям предложили повысить значительно от минимального уровня, поскольку более 75% российских педагогов имеют оклад меньше МРОТ.
11:54:35 27-06-2023
бухгалтерам- за счет дня бухгалтера, врачам - да день медика, шахтерам.. , полиции.. водителям ...ну вы поняли
11:57:45 27-06-2023
Ну так давайте, например, банковским работникам, юристам и т.д. и т.п. также день отпуска дадим, ведь все они работают в свой профессиональный праздник.
12:08:09 27-06-2023
Ооооо, позавидовали! Во, первых, ничего никто не даст, во - вторых, идите в школу да работайте
12:20:28 27-06-2023
Гость (12:08:09 27-06-2023) Ооооо, позавидовали! Во, первых, ничего никто не даст, во - ... А ты иди вместо нас поработай, ага :-) Я как раз могу в школе преподавать, а вместо меня кто будет?
12:58:31 27-06-2023
Гость (12:20:28 27-06-2023) А ты иди вместо нас поработай, ага :-) Я как раз могу в школ... Да я уже поработала 35 лет на своём месте, но в школе представляю какой ад, когда за внуками хожу. Вы там в офисах только чаи да кофеи гоняете, а у учителей жо.....в мыле, им там не до чая
13:09:28 27-06-2023
Гость (12:58:31 27-06-2023) Да я уже поработала 35 лет на своём месте, но в школе... Если ВЫ в офисе чаи гоняли 35 лет, это не значит, что другие не работают.
12:13:18 27-06-2023
Хрень какая-то. Остальные профессии чем хуже? Тем более, что нынешние учителя в массе своей профнепригодны.
12:21:38 27-06-2023
Гость (12:13:18 27-06-2023) Хрень какая-то. Остальные профессии чем хуже? Тем более, что... К сожалению, да. Много стало равнодушных пофигистов в школе. Которые зевают на уроке и на отвали ведут занятия.
12:29:25 27-06-2023
Сколько дней отпуск у учителя? Может день учителя перенести на воскресенье? Или на 23 августа? В этот день они не работают.
12:44:16 27-06-2023
Гость (12:29:25 27-06-2023) Сколько дней отпуск у учителя? Может день учителя перенести ... Лучше на 02 августа, чтобы веселее было)))
13:49:52 27-06-2023
Да преподы почти ВСЁ лето отдыхают! Бога не гневите!
16:23:54 27-06-2023
Ну да, отдыхают преподы всё лето.... Может в городских школах. А в сельских школах учителя ремонт кабинетов делают своими силами, на пришкольном участке украшают территорию пришкольную, в летнем лагере при школе отрабатывают, обеспечивают кадрами лагерь отдыха, к началу учебного года должны разработать рабочие программы, а ещё как классные руководители несут ответственность за своих учеников летом(не родители!).