Россияне с грустью оценили идею создания министерства счастья
В таком ведомстве любая направленная на счастье инициатива забуксует от бюрократии
28 ноября 2023, 15:14, ИА Амител
Более половины россиян (56%) выступили против создания министерства счастья, на необходимость которого часто указывает спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сообщает ВЦИОМ со ссылкой на результаты опроса.
"Россияне скептически относятся к идее создать в нашей стране министерство счастья: больше половины считают, что делать этого не нужно (56%). Находят идею стоящей около четверти (23%), каждый пятый затруднился ответить на этот вопрос (21%)", – говорится в сообщении.
Противники создания министерства отмечают, что счастье невозможно регулировать и оно у каждого свое. Кроме того, в таком ведомстве любая направленная на счастье инициатива забуксует от бюрократии и переизбытка чиновников.
По мнению россиян, есть проверенные способы сделать жизнь более счастливой: повысить пенсии и зарплаты, создать комфортные условия для жизни, сделать доступным жилье, качественными – медицину и образование, снизить налоги и цены.
"Если в России возникнет федеральное министерство, в названии которого будет фигурировать слово "счастье", то часть населения может считать это слово "в лоб" и ожидать от данного ведомства, условно говоря, "свадебных" по силе эмоций, которые оно, при всем желании, ему вряд ли предоставит", – указал директор ВЦИОМ-Консалтинг Алексей Верижников.
Всероссийский телефонный опрос проведен среди 1600 граждан в возрасте от 18 лет.
15:19:46 28-11-2023
ВЫ серьёзно???????????????? наверное, чего-то недопонял?! Дикий абсурд или "пир во время чумы"!
15:25:48 28-11-2023
А можно полностью всё заменить?
15:38:18 28-11-2023
Зато счастье для чиновников... кормушка с баблом для суразов...
17:07:42 28-11-2023
Счастье не всем, Матвиенко потом сказала, что она пошутила на счет министерство счастья. - "Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пошутила по поводу создания в России министерства счастья. Об этом спикер высказалась на парламентских слушаниях по вопросам поддержки рождаемости 9 ноября."
18:07:42 28-11-2023
Матвиенко Оруэлла начиталась, министерство счастья, любви, такое ощущение что они там все его читают.
20:26:08 28-11-2023
Ничего создавать не надо, просто верните всем ПЕНСИЮ ЗА 5 ЛЕТ, которую вы, через повышение пенсионного возраста, отняли у всего нашего народа, и уверен, что весь народ будет счастлив, и скажет вам огромное спасибо.....
22:40:05 28-11-2023
Евгений (20:26:08 28-11-2023) Ничего создавать не надо, просто верните всем ПЕНСИЮ ЗА 5 ЛЕ... Кто вернет за 5 лет? Полная наивность.
01:19:14 29-11-2023
Ну вот проблема в том. что даже политизированные люди здесь в коментах не знают, что это за министерство и чем оно должно заниматься. А штука предполагалась полезная - анализ законов с точки зрения простого человека. Думаю, очень много бы законов завернули. Как действующих, так и будущих. Но не всем это нравится. И пошли какие-то опросы непонятные среди тех, кто вообще не представляет, о чем речь. Все как обычно в России.
09:02:21 29-11-2023
Бродяга (01:19:14 29-11-2023) Ну вот проблема в том. что даже политизированные люди здесь ... Она, штука может быть и полезная, с анализом законов, но не в России - это очередная кормушка для дармоедов.
05:46:08 01-12-2023
Гость (09:02:21 29-11-2023) Она, штука может быть и полезная, с анализом законов, но не ... Да по фигу. Хоть какие-тот деньги пошли бы по делу.
16:34:15 29-11-2023
Матвиенко вспомнила идеологию СССР - тогда главной целью власти было сделать народ счастливым. И, надо сказать, в СССР было гораздо больше счастливых, чем сейчас. Чтобы сделать россиян счастливыми, нужно многое взять из СССР, и в первую очередь, вернуться к социализму. Так что мечьы Матвиенко нереалистичны.
05:48:17 01-12-2023
гость (16:34:15 29-11-2023) Матвиенко вспомнила идеологию СССР - тогда главной целью вла... Если нормальные законы начнут принимать - уже многие будут счастливы))