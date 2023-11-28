Россияне с грустью оценили идею создания министерства счастья

В таком ведомстве любая направленная на счастье инициатива забуксует от бюрократии

28 ноября 2023, 15:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Более половины россиян (56%) выступили против создания министерства счастья, на необходимость которого часто указывает спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сообщает ВЦИОМ со ссылкой на результаты опроса.

"Россияне скептически относятся к идее создать в нашей стране министерство счастья: больше половины считают, что делать этого не нужно (56%). Находят идею стоящей около четверти (23%), каждый пятый затруднился ответить на этот вопрос (21%)", – говорится в сообщении.

Противники создания министерства отмечают, что счастье невозможно регулировать и оно у каждого свое. Кроме того, в таком ведомстве любая направленная на счастье инициатива забуксует от бюрократии и переизбытка чиновников.

По мнению россиян, есть проверенные способы сделать жизнь более счастливой: повысить пенсии и зарплаты, создать комфортные условия для жизни, сделать доступным жилье, качественными – медицину и образование, снизить налоги и цены.

"Если в России возникнет федеральное министерство, в названии которого будет фигурировать слово "счастье", то часть населения может считать это слово "в лоб" и ожидать от данного ведомства, условно говоря, "свадебных" по силе эмоций, которые оно, при всем желании, ему вряд ли предоставит", – указал директор ВЦИОМ-Консалтинг Алексей Верижников.

Всероссийский телефонный опрос проведен среди 1600 граждан в возрасте от 18 лет.