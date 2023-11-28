НОВОСТИОбщество

Россияне с грустью оценили идею создания министерства счастья

В таком ведомстве любая направленная на счастье инициатива забуксует от бюрократии

28 ноября 2023, 15:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Более половины россиян (56%) выступили против создания министерства счастья, на необходимость которого часто указывает спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сообщает ВЦИОМ со ссылкой на результаты опроса.

"Россияне скептически относятся к идее создать в нашей стране министерство счастья: больше половины считают, что делать этого не нужно (56%). Находят идею стоящей около четверти (23%), каждый пятый затруднился ответить на этот вопрос (21%)", – говорится в сообщении.

Противники создания министерства отмечают, что счастье невозможно регулировать и оно у каждого свое. Кроме того, в таком ведомстве любая направленная на счастье инициатива забуксует от бюрократии и переизбытка чиновников.

По мнению россиян, есть проверенные способы сделать жизнь более счастливой: повысить пенсии и зарплаты, создать комфортные условия для жизни, сделать доступным жилье, качественными – медицину и образование, снизить налоги и цены.

"Если в России возникнет федеральное министерство, в названии которого будет фигурировать слово "счастье", то часть населения может считать это слово "в лоб" и ожидать от данного ведомства, условно говоря, "свадебных" по силе эмоций, которые оно, при всем желании, ему вряд ли предоставит", – указал директор ВЦИОМ-Консалтинг Алексей Верижников.

Всероссийский телефонный опрос проведен среди 1600 граждан в возрасте от 18 лет.

Кадр из видео: Rutube-канал Совета Федерации

Матвиенко снова предложила создать министерство счастья

Через ведомство должны проходить все решения и законы, где их будут изучать на предмет того, делают ли они людей счастливей
НОВОСТИОбщество
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Комментарии 12

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Гость

15:19:46 28-11-2023

ВЫ серьёзно???????????????? наверное, чего-то недопонял?! Дикий абсурд или "пир во время чумы"!

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Гость

15:25:48 28-11-2023

А можно полностью всё заменить?

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гость

15:38:18 28-11-2023

Зато счастье для чиновников... кормушка с баблом для суразов...

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Гость

17:07:42 28-11-2023

Счастье не всем, Матвиенко потом сказала, что она пошутила на счет министерство счастья. - "Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пошутила по поводу создания в России министерства счастья. Об этом спикер высказалась на парламентских слушаниях по вопросам поддержки рождаемости 9 ноября."

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Гость

18:07:42 28-11-2023

Матвиенко Оруэлла начиталась, министерство счастья, любви, такое ощущение что они там все его читают.

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Евгений

20:26:08 28-11-2023

Ничего создавать не надо, просто верните всем ПЕНСИЮ ЗА 5 ЛЕТ, которую вы, через повышение пенсионного возраста, отняли у всего нашего народа, и уверен, что весь народ будет счастлив, и скажет вам огромное спасибо.....

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Гость

22:40:05 28-11-2023

Евгений (20:26:08 28-11-2023) Ничего создавать не надо, просто верните всем ПЕНСИЮ ЗА 5 ЛЕ... Кто вернет за 5 лет? Полная наивность.

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Бродяга

01:19:14 29-11-2023

Ну вот проблема в том. что даже политизированные люди здесь в коментах не знают, что это за министерство и чем оно должно заниматься. А штука предполагалась полезная - анализ законов с точки зрения простого человека. Думаю, очень много бы законов завернули. Как действующих, так и будущих. Но не всем это нравится. И пошли какие-то опросы непонятные среди тех, кто вообще не представляет, о чем речь. Все как обычно в России.

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Гость

09:02:21 29-11-2023

Бродяга (01:19:14 29-11-2023) Ну вот проблема в том. что даже политизированные люди здесь ... Она, штука может быть и полезная, с анализом законов, но не в России - это очередная кормушка для дармоедов.

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Бродяга

05:46:08 01-12-2023

Гость (09:02:21 29-11-2023) Она, штука может быть и полезная, с анализом законов, но не ... Да по фигу. Хоть какие-тот деньги пошли бы по делу.

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гость

16:34:15 29-11-2023

Матвиенко вспомнила идеологию СССР - тогда главной целью власти было сделать народ счастливым. И, надо сказать, в СССР было гораздо больше счастливых, чем сейчас. Чтобы сделать россиян счастливыми, нужно многое взять из СССР, и в первую очередь, вернуться к социализму. Так что мечьы Матвиенко нереалистичны.

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Макс

05:48:17 01-12-2023

гость (16:34:15 29-11-2023) Матвиенко вспомнила идеологию СССР - тогда главной целью вла... Если нормальные законы начнут принимать - уже многие будут счастливы))

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