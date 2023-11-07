Матвиенко снова предложила создать министерство счастья

Через ведомство должны проходить все решения и законы, где их будут изучать на предмет того, делают ли они людей счастливей

07 ноября 2023, 09:25, ИА Амител

Кадр из видео: Rutube-канал Совета Федерации

В России следует принять закон о всеобщем счастье и создать соответствующее министерство. Как сообщает газета "Ведомости", с таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В ходе выступления на марафоне общества "Знание" в рамках выставки "Россия" она напомнила, что давно предлагала создать в России подобное министерство. Через ведомство должны проходить все решения и законы, где их будут изучать на предмет того, делают ли они людей счастливей.

Матвиенко подчеркнула, что имеет в этом вопросе большую "группу поддержки".

Напомним, что первый раз с таким предложением спикер Совфеда выступала еще в 2018 году. Тогда она предполагала, что оно должно работать с пожилыми людьми. Такую идею Матвиенко выдвинула после того, как в Великобритании появилась должность министра по одиночеству.