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Матвиенко снова предложила создать министерство счастья

Через ведомство должны проходить все решения и законы, где их будут изучать на предмет того, делают ли они людей счастливей

07 ноября 2023, 09:25, ИА Амител

Кадр из видео: Rutube-канал Совета Федерации
Кадр из видео: Rutube-канал Совета Федерации

В России следует принять закон о всеобщем счастье и создать соответствующее министерство. Как сообщает газета "Ведомости", с таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В ходе выступления на марафоне общества "Знание" в рамках выставки "Россия" она напомнила, что давно предлагала создать в России подобное министерство. Через ведомство должны проходить все решения и законы, где их будут изучать на предмет того, делают ли они людей счастливей.

Матвиенко подчеркнула, что имеет в этом вопросе большую "группу поддержки".

Напомним, что первый раз с таким предложением спикер Совфеда выступала еще в 2018 году. Тогда она предполагала, что оно должно работать с пожилыми людьми. Такую идею Матвиенко выдвинула после того, как в Великобритании появилась должность министра по одиночеству.

Политика Совфед

Комментарии 41

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Гость

09:29:07 07-11-2023

Тема реальная для освоения бюджета

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Гость

09:32:55 07-11-2023

Даешь больше министерств!!! и мы счастливы))) а кто нет - расстрел.

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Гость

09:39:39 07-11-2023

События развиваются прямо по Оруэллу. Сначала министерство Счастья, потом министерство Правды, а что потом?

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Гость

09:59:39 07-11-2023

Гость (09:39:39 07-11-2023) События развиваются прямо по Оруэллу. Сначала министерство ... а потом издадут приказ, чтобы все были счастливыми, а кто не будет - тот будет осваивать колымский гектар

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Гость

09:55:36 07-11-2023

И открыть при Министерстве институт НУИНУ (Научный универсальный институт необыкновенных услуг. 'Чародеи")

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Гость

10:05:45 07-11-2023

Когда их уже на наркотики проверять будут?

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Гость

10:23:20 07-11-2023

Гость (10:05:45 07-11-2023) Когда их уже на наркотики проверять будут?... не, это же "Стакан"

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Гость

10:07:17 07-11-2023

А выпуск гвоздей, Матвиенко уже наладила?

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Гость

10:08:06 07-11-2023

Через ведомство должны проходить все решения и законы, где их будут изучать на предмет того, делают ли они людей счастливей - Изучать не значит блокировать в противном случае. Почему сразу министерство, не НИИ, не департамент? отдел?

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Макс

22:53:09 07-11-2023

Гость (10:08:06 07-11-2023) Через ведомство должны проходить все решения и законы, где и... Потому что на институт просто забьют. Есть бюрократическая вертикаль, законы и пр., и полномочий министерства условному НИИ просто никто не даст. Невозможно по закону.

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Гость

10:22:02 07-11-2023

Тётушка может уехать из Шепитовки, но Шепитовка их тётушки никогда

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Бродяга

22:50:06 07-11-2023

Гость (10:22:02 07-11-2023) Тётушка может уехать из Шепитовки, но Шепитовка их тётушки н... Ну если Шепетовка в Японии или Англии, где подобные министерства есть, то да))

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ВВП

10:23:11 07-11-2023

К ценным предложениям по созданию в России "Министерства счастья" стоит сразу проработать вопрос по раздаче населению продовольственных пакетов счастья. Как минимум по пятницам. Если уж решили упарываться, то давайте не сдерживать фантазию.

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Гость

10:33:55 07-11-2023

И где мои волшебные таблеточки?

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Гость

10:34:21 07-11-2023

Ну да, родственничков надо же куда ни будь пристраивать

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Эрг Ноор

10:38:49 07-11-2023

Прям по Оруэллу.Министерство правды есть.Министерство любви принуждающее к миру есть.Вот сейчас и министерство счастья будет.Еще голограмму вместо президента и точно не роман ,а история России.

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9

11:15:34 07-11-2023

Эрг Ноор (10:38:49 07-11-2023) Прям по Оруэллу.Министерство правды есть.Министерство любви ... Вечный внешний враг есть,вечные сводки с фронта с нашими успехами есть.Считать инакомыслие преступлением тоже есть.Все в абсолютной точности.Жуть

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Гость

11:35:42 07-11-2023

9 (11:15:34 07-11-2023) Вечный внешний враг есть,вечные сводки с фронта с нашими усп... Все останется как есть. Массам не с чем сравнивать (если вы понимаете о чем я. Вы, кажется, читали), они не видели ничего. Большинство дальше Олтая не выезжало

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Светлана

14:37:50 07-11-2023

Гость (11:35:42 07-11-2023) Все останется как есть. Массам не с чем сравнивать (если вы ... Олтай - это где?

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Гость

14:45:10 07-11-2023

Светлана (14:37:50 07-11-2023) Олтай - это где?... это как раз у вас под носом

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Гость

11:04:31 07-11-2023

кто помнит фильм про детей в космосе ? забыл название. там была идея у инопланетян сделать всех счастливее. так и говорили - мы сделаем вас счастливее. вы будете счастливы. может это они? инопланетяне?

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Светлана

14:34:40 07-11-2023

Гость (11:04:31 07-11-2023) кто помнит фильм про детей в космосе ? забыл название. ... вот тоже хотела про это написать. "Отроки во Вселенной"

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Гость

11:10:41 07-11-2023

Сдались мы инопланетянам, мы для них ниже микробов капашимся тут.

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Гость

11:18:29 07-11-2023

451° по Фаренгейту один в один

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Гость

11:42:25 07-11-2023

Вполне здравая идея Министерство будет отслеживать контент телевизора, интернета и даже базара на улицах И убирать все что гражданину вредно. А тех кто размножает вредный контент примут соответствующие органы. На лесозаготовительные и дорожные работы лет на пять. И давно пора.

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Гость

12:40:25 07-11-2023

Гость (11:42:25 07-11-2023) Вполне здравая идея Министерство будет отслеживать контент т... Можно проще. Лоботомию всем, и не надо будет никого контролировать. Все будут послушными и тихими.

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Гость

11:43:59 07-11-2023

Кстати надо бы задаться вопросом почему в нашем обществе так много холостяков и разведенок. Это нарушение.

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Гость

12:45:33 07-11-2023

Гость (11:43:59 07-11-2023) Кстати надо бы задаться вопросом почему в нашем обществе так... Не надо Вам этого, а то вдруг и Вы захотите простого человеческого счасться и тоже разведётесь.

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Светлана

14:36:57 07-11-2023

Гость (11:43:59 07-11-2023) Кстати надо бы задаться вопросом почему в нашем обществе так... А можно я останусь в разведёнках?

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Гость

12:29:37 07-11-2023

"Министрество насильственного счастья." "Министерство обязательной любви к Родине". "Министерство принудительного целомудрия".

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Гость

12:39:19 07-11-2023

Гость (12:29:37 07-11-2023) "Министрество насильственного счастья." "Министерство обязат... Не, принудительного оплодотворения. Демография жи, вымираем!

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не ору элл

13:54:00 07-11-2023

Подойдет название министерство Жизни

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пессимист

12:59:22 07-11-2023

"Пуще прежнего старуха вздурилась" ( А.С. Пушкин)

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А не пора ли

13:10:37 07-11-2023

Старушке на отдых. Устала забуровила.

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Гость

13:41:14 07-11-2023

Ну её эту новость!!! Я скорее кинулся читать комментарии к ней!!!...

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Гость

13:45:47 07-11-2023

А вы только сейчас начинаете осознавать, что нас ведут по строгому сценарию!? Я об этом уже лет 5 твержу! Только все начинают искать в моих словах теорию заговора... А правда в том, что уже давно идёт Практика Заговора!..

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Мимопроходящий

14:04:07 07-11-2023

От того, что слово "халва" десять раз повторишь - во рту слаще не станет.

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Гость

17:42:57 07-11-2023

Мимопроходящий (14:04:07 07-11-2023) От того, что слово "халва" десять раз повторишь - во рту сла... У вас старые сведения! Уже доказывают что станет...!

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Дюша

14:11:46 07-11-2023

И если закон делает людей счастливыми - тут же отменять!

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Гость

14:50:50 07-11-2023

Дюша (14:11:46 07-11-2023) И если закон делает людей счастливыми - тут же отменять!... Примерно так и происходит...Ничего нового!

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Михаил

09:31:46 08-11-2023

Было уже на Руси явление чудное. Называлось оно Министерство Открытого правительства. В 2020 году министру этого министерства "вломили" иск в размере 32,5 млрд рублей по результату оценки "открытости". Интересно, по чём "оценят счастье"?

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