Матвиенко снова предложила создать министерство счастья
Через ведомство должны проходить все решения и законы, где их будут изучать на предмет того, делают ли они людей счастливей
07 ноября 2023, 09:25, ИА Амител
В России следует принять закон о всеобщем счастье и создать соответствующее министерство. Как сообщает газета "Ведомости", с таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В ходе выступления на марафоне общества "Знание" в рамках выставки "Россия" она напомнила, что давно предлагала создать в России подобное министерство. Через ведомство должны проходить все решения и законы, где их будут изучать на предмет того, делают ли они людей счастливей.
Матвиенко подчеркнула, что имеет в этом вопросе большую "группу поддержки".
Напомним, что первый раз с таким предложением спикер Совфеда выступала еще в 2018 году. Тогда она предполагала, что оно должно работать с пожилыми людьми. Такую идею Матвиенко выдвинула после того, как в Великобритании появилась должность министра по одиночеству.
09:29:07 07-11-2023
Тема реальная для освоения бюджета
09:32:55 07-11-2023
Даешь больше министерств!!! и мы счастливы))) а кто нет - расстрел.
09:39:39 07-11-2023
События развиваются прямо по Оруэллу. Сначала министерство Счастья, потом министерство Правды, а что потом?
09:59:39 07-11-2023
Гость (09:39:39 07-11-2023) События развиваются прямо по Оруэллу. Сначала министерство ... а потом издадут приказ, чтобы все были счастливыми, а кто не будет - тот будет осваивать колымский гектар
09:55:36 07-11-2023
И открыть при Министерстве институт НУИНУ (Научный универсальный институт необыкновенных услуг. 'Чародеи")
10:05:45 07-11-2023
Когда их уже на наркотики проверять будут?
10:23:20 07-11-2023
Гость (10:05:45 07-11-2023) Когда их уже на наркотики проверять будут?... не, это же "Стакан"
10:07:17 07-11-2023
А выпуск гвоздей, Матвиенко уже наладила?
10:08:06 07-11-2023
Через ведомство должны проходить все решения и законы, где их будут изучать на предмет того, делают ли они людей счастливей - Изучать не значит блокировать в противном случае. Почему сразу министерство, не НИИ, не департамент? отдел?
22:53:09 07-11-2023
Гость (10:08:06 07-11-2023) Через ведомство должны проходить все решения и законы, где и... Потому что на институт просто забьют. Есть бюрократическая вертикаль, законы и пр., и полномочий министерства условному НИИ просто никто не даст. Невозможно по закону.
10:22:02 07-11-2023
Тётушка может уехать из Шепитовки, но Шепитовка их тётушки никогда
22:50:06 07-11-2023
Гость (10:22:02 07-11-2023) Тётушка может уехать из Шепитовки, но Шепитовка их тётушки н... Ну если Шепетовка в Японии или Англии, где подобные министерства есть, то да))
10:23:11 07-11-2023
К ценным предложениям по созданию в России "Министерства счастья" стоит сразу проработать вопрос по раздаче населению продовольственных пакетов счастья. Как минимум по пятницам. Если уж решили упарываться, то давайте не сдерживать фантазию.
10:33:55 07-11-2023
И где мои волшебные таблеточки?
10:34:21 07-11-2023
Ну да, родственничков надо же куда ни будь пристраивать
10:38:49 07-11-2023
Прям по Оруэллу.Министерство правды есть.Министерство любви принуждающее к миру есть.Вот сейчас и министерство счастья будет.Еще голограмму вместо президента и точно не роман ,а история России.
11:15:34 07-11-2023
Эрг Ноор (10:38:49 07-11-2023) Прям по Оруэллу.Министерство правды есть.Министерство любви ... Вечный внешний враг есть,вечные сводки с фронта с нашими успехами есть.Считать инакомыслие преступлением тоже есть.Все в абсолютной точности.Жуть
11:35:42 07-11-2023
9 (11:15:34 07-11-2023) Вечный внешний враг есть,вечные сводки с фронта с нашими усп... Все останется как есть. Массам не с чем сравнивать (если вы понимаете о чем я. Вы, кажется, читали), они не видели ничего. Большинство дальше Олтая не выезжало
14:37:50 07-11-2023
Гость (11:35:42 07-11-2023) Все останется как есть. Массам не с чем сравнивать (если вы ... Олтай - это где?
14:45:10 07-11-2023
Светлана (14:37:50 07-11-2023) Олтай - это где?... это как раз у вас под носом
11:04:31 07-11-2023
кто помнит фильм про детей в космосе ? забыл название. там была идея у инопланетян сделать всех счастливее. так и говорили - мы сделаем вас счастливее. вы будете счастливы. может это они? инопланетяне?
14:34:40 07-11-2023
Гость (11:04:31 07-11-2023) кто помнит фильм про детей в космосе ? забыл название. ... вот тоже хотела про это написать. "Отроки во Вселенной"
11:10:41 07-11-2023
Сдались мы инопланетянам, мы для них ниже микробов капашимся тут.
11:18:29 07-11-2023
451° по Фаренгейту один в один
11:42:25 07-11-2023
Вполне здравая идея Министерство будет отслеживать контент телевизора, интернета и даже базара на улицах И убирать все что гражданину вредно. А тех кто размножает вредный контент примут соответствующие органы. На лесозаготовительные и дорожные работы лет на пять. И давно пора.
12:40:25 07-11-2023
Гость (11:42:25 07-11-2023) Вполне здравая идея Министерство будет отслеживать контент т... Можно проще. Лоботомию всем, и не надо будет никого контролировать. Все будут послушными и тихими.
11:43:59 07-11-2023
Кстати надо бы задаться вопросом почему в нашем обществе так много холостяков и разведенок. Это нарушение.
12:45:33 07-11-2023
Гость (11:43:59 07-11-2023) Кстати надо бы задаться вопросом почему в нашем обществе так... Не надо Вам этого, а то вдруг и Вы захотите простого человеческого счасться и тоже разведётесь.
14:36:57 07-11-2023
Гость (11:43:59 07-11-2023) Кстати надо бы задаться вопросом почему в нашем обществе так... А можно я останусь в разведёнках?
12:29:37 07-11-2023
"Министрество насильственного счастья." "Министерство обязательной любви к Родине". "Министерство принудительного целомудрия".
12:39:19 07-11-2023
Гость (12:29:37 07-11-2023) "Министрество насильственного счастья." "Министерство обязат... Не, принудительного оплодотворения. Демография жи, вымираем!
13:54:00 07-11-2023
Подойдет название министерство Жизни
12:59:22 07-11-2023
"Пуще прежнего старуха вздурилась" ( А.С. Пушкин)
13:10:37 07-11-2023
Старушке на отдых. Устала забуровила.
13:41:14 07-11-2023
Ну её эту новость!!! Я скорее кинулся читать комментарии к ней!!!...
13:45:47 07-11-2023
А вы только сейчас начинаете осознавать, что нас ведут по строгому сценарию!? Я об этом уже лет 5 твержу! Только все начинают искать в моих словах теорию заговора... А правда в том, что уже давно идёт Практика Заговора!..
14:04:07 07-11-2023
От того, что слово "халва" десять раз повторишь - во рту слаще не станет.
17:42:57 07-11-2023
Мимопроходящий (14:04:07 07-11-2023) От того, что слово "халва" десять раз повторишь - во рту сла... У вас старые сведения! Уже доказывают что станет...!
14:11:46 07-11-2023
И если закон делает людей счастливыми - тут же отменять!
14:50:50 07-11-2023
Дюша (14:11:46 07-11-2023) И если закон делает людей счастливыми - тут же отменять!... Примерно так и происходит...Ничего нового!
09:31:46 08-11-2023
Было уже на Руси явление чудное. Называлось оно Министерство Открытого правительства. В 2020 году министру этого министерства "вломили" иск в размере 32,5 млрд рублей по результату оценки "открытости". Интересно, по чём "оценят счастье"?