Россияне с начала 2024 года потратили больше пяти триллионов на б/у автомобили

Эта сумма сравнима с 14% расходной части госбюджета России

31 октября 2024, 17:15, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/737499

С начала года и до сентября 2024-го жители России потратили на покупку подержанных автомобилей 5,04 трлн рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

Больше всего средств было потрачено на покупку подержанных легковых автомобилей марки Toyota – 697 млрд рублей. На втором месте с заметным отрывом следует немецкий бренд BMW – 432 млрд рублей.

Россияне потратили на подержанные автомобили Lada 413 млрд рублей, на Kia – 390 млрд рублей, на Mercedes-Benz – 369 млрд рублей. На Hyundai за указанный период было потрачено 320 млрд рублей.

Сумма 5,04 трлн рублей сопоставима с 14% расходной части государственного бюджета России, который в 2024 году составил 36,7 трлн рублей.