Россияне с начала 2024 года потратили больше пяти триллионов на б/у автомобили
Эта сумма сравнима с 14% расходной части госбюджета России
31 октября 2024, 17:15, ИА Амител
С начала года и до сентября 2024-го жители России потратили на покупку подержанных автомобилей 5,04 трлн рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".
Больше всего средств было потрачено на покупку подержанных легковых автомобилей марки Toyota – 697 млрд рублей. На втором месте с заметным отрывом следует немецкий бренд BMW – 432 млрд рублей.
Россияне потратили на подержанные автомобили Lada 413 млрд рублей, на Kia – 390 млрд рублей, на Mercedes-Benz – 369 млрд рублей. На Hyundai за указанный период было потрачено 320 млрд рублей.
Сумма 5,04 трлн рублей сопоставима с 14% расходной части государственного бюджета России, который в 2024 году составил 36,7 трлн рублей.
17:31:48 31-10-2024
Но ведь кто-то продал и получил деньги?
А если цепочка людей кто продал свой авто и купил чуть дороже, а тот, кто продал, себе купит чуть дороже и т.д. И выходит что на нескольких людей несколько небольших доплат, а не полная покупка у каждого. Данные однобоко представлены. Нужна сумма, которую получили россияне от продажи своих автомобилей. И вот разницу уже обсуждать.
20:32:24 31-10-2024
Гость (17:31:48 31-10-2024) Но ведь кто-то продал и получил деньги?А если цепочка лю... Экий ты прыдкий!?...
О добавочной стоимости задумался!?
Так глядишь и до Марксизма дойдешь!?...
И до классовой борьбы и противоречий...?!
Но ты на правильном пути!
Так держать!