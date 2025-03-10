Россияне с самозапретом начали активно брать кредиты

Вероятно, граждане пытаются получить деньги, при этом отказавшись от возврата

10 марта 2025, 18:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Банки и микрофинансовые организации (МФО) фиксируют случаи, когда россияне, установившие самозапрет на кредиты, подают заявки на займы. Об этом сообщает газета "Ведомости".

"Займер" ежедневно фиксирует до 200 случаев, когда граждане, установившие себе самозапрет, пытаются оформить займы", – говорится в материале.

В финансовых организациях полагают, что некоторые клиенты используют временную задержку между подачей заявки на самозапрет и его вступлением в силу, чтобы получить деньги и одновременно отказаться от возврата.

По словам гендиректора "Займера" Романа Макарова, граждане хотят избежать необходимости возвращать взятые средства на законных основаниях. Управляющий директор "Лайм-займа" Олеся Киселева назвала это "новым видом потребительского экстремизма".

Однако в "Мигкредите" считают, что многие просто недостаточно информированы о принципах работы механизма. Например, заемщик может снять запрет и сразу подать заявку, не зная, что кредит можно оформить только спустя двое суток.

Напомним, сервис заработал 1 марта. Самозапрет доступен для всех кредитов и займов, а ограничения могут быть частными или полными. Клиент может запретить оформление дистанционных займов, но при личном присутствии в банке или МФО ему разрешат заключить договор. Такая возможность действует с ипотекой, образовательными и автокредитами и уже заключенными договорами.