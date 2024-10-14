Россияне считают, что в регионах живет слишком много мигрантов

Больше 60% опрошенных считают, что труд приезжих вредит российской экономике

14 октября 2024, 19:45, ИА Амител

Уборщик / Фото: pxhere.com/ru/photo/1071764

В Российской Федерации 80% граждан полагают, что в их регионах проживает избыточное количество мигрантов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты опроса, проведенного специалистами платформы hh.ru.

Согласно исследованию, за прошедший год доля людей, которые считают, что количество мигрантов в России превышает допустимые нормы, увеличилась на 21 процентный пункт. В основном такого мнения придерживаются работники в сферах транспорта и логистики (92%), автомобильного бизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%).

Кроме того, 62% опрошенных считают, что труд мигрантов наносит вред российским регионам.

Только 12% респондентов считают, что число трудовых мигрантов в России является адекватным. 4% опрошенных полагают, что их количество могло бы быть больше. Такого мнения придерживаются специалисты в области информационных технологий, розничной торговли, туризма, общественного питания и добычи сырья.

58% опрошенных уверены, что мигрантов нанимают на те места, условия работы на которых не устраивают местных жителей. 59% респондентов считают, что труд приезжих обходится работодателям дешевле.