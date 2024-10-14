Россияне считают, что в регионах живет слишком много мигрантов
Больше 60% опрошенных считают, что труд приезжих вредит российской экономике
14 октября 2024, 19:45, ИА Амител
В Российской Федерации 80% граждан полагают, что в их регионах проживает избыточное количество мигрантов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты опроса, проведенного специалистами платформы hh.ru.
Согласно исследованию, за прошедший год доля людей, которые считают, что количество мигрантов в России превышает допустимые нормы, увеличилась на 21 процентный пункт. В основном такого мнения придерживаются работники в сферах транспорта и логистики (92%), автомобильного бизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%).
Кроме того, 62% опрошенных считают, что труд мигрантов наносит вред российским регионам.
Только 12% респондентов считают, что число трудовых мигрантов в России является адекватным. 4% опрошенных полагают, что их количество могло бы быть больше. Такого мнения придерживаются специалисты в области информационных технологий, розничной торговли, туризма, общественного питания и добычи сырья.
58% опрошенных уверены, что мигрантов нанимают на те места, условия работы на которых не устраивают местных жителей. 59% респондентов считают, что труд приезжих обходится работодателям дешевле.
08:22:04 15-10-2024
Правильно считают, отобрать российские паспорта выданные за последние 10-15 лет.
12:11:36 15-10-2024
Гость (08:22:04 15-10-2024) Правильно считают, отобрать российские паспорта выданные за ... Ну я мигрант, но я русский. Тоже паспорт отберёте, или сортировать будете?
09:28:38 15-10-2024
А ведь дошло. Лет за 20. Ну лучше поздно
09:38:46 15-10-2024
При СССР границ с республиками не было, но столько средней азии и кавказа у нас так-же не было.
12:15:10 15-10-2024
читатель (09:38:46 15-10-2024) При СССР границ с республиками не было, но столько средней а... Это потому, что там жилось намного лучше, чем здесь.
11:23:03 15-10-2024
где вы их видите в ТАКОМ количестве в Барнауле? Нет, они есть конечно, но никакого засилья мигрантов в Барнике я не вижу. В Москве, может. До Урала. Но не в сибири
11:36:31 15-10-2024
Гость (11:23:03 15-10-2024) где вы их видите в ТАКОМ количестве в Барнауле? Нет, они ест... А как вы определяете, мигрант перед вами или нет? Просто интересно. Так-то у нас полно людей с "нерусскими" чертами лица, которые вполне могут быть коренными жителями российских регионов. Да и покрытые женщины, которых, кстати, вокруг действительно стало в разы больше, не всегда жены мигрантов.
11:52:08 15-10-2024
Гость (11:36:31 15-10-2024) А как вы определяете, мигрант перед вами или нет? Просто инт... Я вам о том же и говорю. Никак я их не определяю. Я их даже в огромном количестве не вижу. Ни открытых, ни покрытых, ни джигитов, ни узбеков. Овощи в киосках продают и все. Больше нигде не вижу. Живу в центре, работаю тут же
12:17:11 15-10-2024
Гость (11:52:08 15-10-2024) Я вам о том же и говорю. Никак я их не определяю. Я их даже ... Они в центре не живут.
12:24:51 15-10-2024
Гость (11:52:08 15-10-2024) Я вам о том же и говорю. Никак я их не определяю. Я их даже ... Ну... Зайдите как-нибудь на досуге в ту же Галактику. И увидите. Полно женщин в платках определенного вида. То, что их стало прямо много - клинический факт. Раньше такое можно было наблюдать в Новосибирске, сейчас уже и у нас. А в Новосибирске как-то довелось даже женщин в никабах видеть. Правда, выглядело это мегастранно, но кто знает, может, и их станет много.
12:16:30 15-10-2024
Гость (11:23:03 15-10-2024) где вы их видите в ТАКОМ количестве в Барнауле? Нет, они ест... Приходите гулять в кварталы "Лазурный" и все увидите. Погуляете за одно.
13:26:02 15-10-2024
гость (12:16:30 15-10-2024) Приходите гулять в кварталы "Лазурный" и все увидите. Погуля... Как они уже режут глаз то свадьба у них на весь микрорайон, то площадка детская вся в их рапоряжении