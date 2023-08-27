Россияне смогут дольше находиться в Таиланде без визы
Власти страны планируют увеличить период до 90 дней
27 августа 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин рассказал о том, что власти страны рассматривают возможность увеличения срока безвизового пребывания в стране для россиян. Его слова передает канал NBT.
По словам чиновника, в данный момент находиться в стране без визы можно 30 дней. После внесения изменений в законодательство этот срок может составить 90 дней.
Тхависин добавил, что Таиланд будет работать над упрощением условий пребывания в стране для туристов из тех государств, на территории которых холодно.
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