Россияне смогут дольше находиться в Таиланде без визы

Власти страны планируют увеличить период до 90 дней

27 августа 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин рассказал о том, что власти страны рассматривают возможность увеличения срока безвизового пребывания в стране для россиян. Его слова передает канал NBT.

По словам чиновника, в данный момент находиться в стране без визы можно 30 дней. После внесения изменений в законодательство этот срок может составить 90 дней.

Тхависин добавил, что Таиланд будет работать над упрощением условий пребывания в стране для туристов из тех государств, на территории которых холодно.