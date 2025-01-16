Все больше российских банков предлагают переводы в страны СНГ и Азии

16 января 2025, 17:30, ИА Амител

Люди со смартфонами / Фото: pxhere.com/ru/photo/595792

Международное направление в системе быстрых платежей (СБП) продолжает активно развиваться. Все больше российских банков предлагают возможность отправлять деньги за границу, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

Новые направления для переводов

Альфа-Банк позволяет совершать переводы по СБП в три страны: Белоруссию, Таджикистан и Узбекистан.

ВТБ предлагает аналогичную услугу для переводов в Белоруссию, Киргизию и Таджикистан.

Новикомбанк и Россельхозбанк (РСХБ) поддерживают переводы в Белоруссию, Таджикистан, Киргизию и Узбекистан.

Самый широкий выбор направлений представлен у Т-Банка – девять стран. Помимо уже перечисленных, клиентам доступны переводы в Абхазию, Армению, Казахстан, Молдавию и Лаос.

За последний год список стран для переводов через СБП значительно увеличился: если в конце 2023 года их было пять, то теперь – более десяти. Также растет количество иностранных банков, принимающих деньги через СБП: их число достигло 50, хотя в сентябре 2023 года было 37.

Некоторые страны-партнеры проявляют осторожность в подключении к системе, опасаясь вторичных санкций. Однако эксперты отмечают, что система продолжает активно развиваться, расширяя доступные направления и возможности для клиентов российских банков.