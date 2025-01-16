Россияне смогут переводить деньги по СБП в девять стран
Все больше российских банков предлагают переводы в страны СНГ и Азии
16 января 2025, 17:30, ИА Амител
Международное направление в системе быстрых платежей (СБП) продолжает активно развиваться. Все больше российских банков предлагают возможность отправлять деньги за границу, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.
Новые направления для переводов
- Альфа-Банк позволяет совершать переводы по СБП в три страны: Белоруссию, Таджикистан и Узбекистан.
- ВТБ предлагает аналогичную услугу для переводов в Белоруссию, Киргизию и Таджикистан.
- Новикомбанк и Россельхозбанк (РСХБ) поддерживают переводы в Белоруссию, Таджикистан, Киргизию и Узбекистан.
- Самый широкий выбор направлений представлен у Т-Банка – девять стран. Помимо уже перечисленных, клиентам доступны переводы в Абхазию, Армению, Казахстан, Молдавию и Лаос.
За последний год список стран для переводов через СБП значительно увеличился: если в конце 2023 года их было пять, то теперь – более десяти. Также растет количество иностранных банков, принимающих деньги через СБП: их число достигло 50, хотя в сентябре 2023 года было 37.
Некоторые страны-партнеры проявляют осторожность в подключении к системе, опасаясь вторичных санкций. Однако эксперты отмечают, что система продолжает активно развиваться, расширяя доступные направления и возможности для клиентов российских банков.
17:33:24 16-01-2025
У россиян есть деньги?? +
10:21:05 17-01-2025
Михаил (17:33:24 16-01-2025) У россиян есть деньги?? +... Сахаров парк на этапе живописи частично распродали с ценником 350к за квадрат. видимо есть.
17:57:07 16-01-2025
"Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Абхазию, Армению, Казахстан, Молдавию и Лаос." -------- А туда точно россияне бабло отправляют??? Или м.б. лица проживающие на территории РФ?
18:33:48 16-01-2025
Все удобства для мигрантов - такая вот замечательная банковская система.
19:16:20 16-01-2025
про перевод ничего не скажу...
А то что половина из этого списка стран НАМ становится уже не дружественные- это факт.
19:48:17 16-01-2025
Лаос один из азиатских лидеров по выращиванию опиума и героина. Так-что ОЧЕНЬ "перспективное" направление для СБП для России😛
Это не "прорыв", это ЗАСКОК😁
Приехали😳
08:13:01 17-01-2025
Гость (19:48:17 16-01-2025) Лаос один из азиатских лидеров по выращиванию опиума и герои... Вы, часом, не из наркоконтроля? Такие "глубокие" познания... не Вы ли, часом, коноплю торжественно сжигаете?