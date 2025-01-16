НОВОСТИЭкономика

Россияне смогут переводить деньги по СБП в девять стран

Все больше российских банков предлагают переводы в страны СНГ и Азии

16 января 2025, 17:30, ИА Амител

Люди со смартфонами / Фото: pxhere.com/ru/photo/595792
Люди со смартфонами / Фото: pxhere.com/ru/photo/595792

Международное направление в системе быстрых платежей (СБП) продолжает активно развиваться. Все больше российских банков предлагают возможность отправлять деньги за границу, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

Новые направления для переводов

  • Альфа-Банк позволяет совершать переводы по СБП в три страны: Белоруссию, Таджикистан и Узбекистан.
  • ВТБ предлагает аналогичную услугу для переводов в Белоруссию, Киргизию и Таджикистан.
  • Новикомбанк и Россельхозбанк (РСХБ) поддерживают переводы в Белоруссию, Таджикистан, Киргизию и Узбекистан.
  • Самый широкий выбор направлений представлен у Т-Банка – девять стран. Помимо уже перечисленных, клиентам доступны переводы в Абхазию, Армению, Казахстан, Молдавию и Лаос.

За последний год список стран для переводов через СБП значительно увеличился: если в конце 2023 года их было пять, то теперь – более десяти. Также растет количество иностранных банков, принимающих деньги через СБП: их число достигло 50, хотя в сентябре 2023 года было 37.

Некоторые страны-партнеры проявляют осторожность в подключении к системе, опасаясь вторичных санкций. Однако эксперты отмечают, что система продолжает активно развиваться, расширяя доступные направления и возможности для клиентов российских банков.

Переводы. Смартфон / Фото: freepik

Банки продолжают отменять комиссии за СБП-переводы

Изменения касаются как переводов самому себе, так и другим клиентам
НОВОСТИОбщество
Экономика Россия банки

Комментарии 7

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Михаил

17:33:24 16-01-2025

У россиян есть деньги?? +

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Гость

10:21:05 17-01-2025

Михаил (17:33:24 16-01-2025) У россиян есть деньги?? +... Сахаров парк на этапе живописи частично распродали с ценником 350к за квадрат. видимо есть.

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Гость

17:57:07 16-01-2025

"Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Абхазию, Армению, Казахстан, Молдавию и Лаос." -------- А туда точно россияне бабло отправляют??? Или м.б. лица проживающие на территории РФ?

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Гость

18:33:48 16-01-2025

Все удобства для мигрантов - такая вот замечательная банковская система.

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Шинник

19:16:20 16-01-2025

про перевод ничего не скажу...
А то что половина из этого списка стран НАМ становится уже не дружественные- это факт.

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Гость

19:48:17 16-01-2025

Лаос один из азиатских лидеров по выращиванию опиума и героина. Так-что ОЧЕНЬ "перспективное" направление для СБП для России😛
Это не "прорыв", это ЗАСКОК😁
Приехали😳

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Гость

08:13:01 17-01-2025

Гость (19:48:17 16-01-2025) Лаос один из азиатских лидеров по выращиванию опиума и герои... Вы, часом, не из наркоконтроля? Такие "глубокие" познания... не Вы ли, часом, коноплю торжественно сжигаете?

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