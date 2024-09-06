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Россияне смогут получить бесплатный отчет об автомобиле при покупке

Это сделает процесс приобретения максимально прозрачным

06 сентября 2024, 15:46, ИА Амител

Автомобиль / Фото: pxhere.com/ru/photo/679818
Автомобиль / Фото: pxhere.com/ru/photo/679818

Сервис "Авто.ру" предоставил частным покупателям бесплатный доступ к отчетам по интересующим их автомобилям. Сообщение со ссылкой на полный отчет придет пользователю в течение 20 минут после звонка продавцу, пишет "Газета.ру".

В компании отметили, что большинство покупателей делает несколько звонков по объявлениям, чтобы найти оптимальное предложение. 

В "Авто.ру" заявили, что стремятся сделать процесс покупки авто с пробегом более прозрачным и удобным.

Покупатель получает данные, позволяющие отсеять варианты с недостатками и аргументировать выгодные условия сделки. Ему не придется тратить время на осмотр автомобиля.

Авто

Комментарии 2

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гость

17:13:35 06-09-2024

Чего то не понял?
"после звонка продавцу"!?
Как отслеживается, а если звонок с сайта, то понятно.

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Юрий

00:59:22 07-09-2024

Не понятно ничего, звонок продавцу, и что?

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