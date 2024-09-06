Россияне смогут получить бесплатный отчет об автомобиле при покупке
Это сделает процесс приобретения максимально прозрачным
06 сентября 2024, 15:46, ИА Амител
Автомобиль / Фото: pxhere.com/ru/photo/679818
Сервис "Авто.ру" предоставил частным покупателям бесплатный доступ к отчетам по интересующим их автомобилям. Сообщение со ссылкой на полный отчет придет пользователю в течение 20 минут после звонка продавцу, пишет "Газета.ру".
В компании отметили, что большинство покупателей делает несколько звонков по объявлениям, чтобы найти оптимальное предложение.
В "Авто.ру" заявили, что стремятся сделать процесс покупки авто с пробегом более прозрачным и удобным.
Покупатель получает данные, позволяющие отсеять варианты с недостатками и аргументировать выгодные условия сделки. Ему не придется тратить время на осмотр автомобиля.
17:13:35 06-09-2024
Чего то не понял?
"после звонка продавцу"!?
Как отслеживается, а если звонок с сайта, то понятно.
00:59:22 07-09-2024
Не понятно ничего, звонок продавцу, и что?