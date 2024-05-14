Сейчас за езду со скрытыми номерами или без них грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до трех месяцев

14 мая 2024, 16:00, ИА Амител

Автомобиль / Фото: unsplash.com

На автомобилистов-лихачей, которые скрывают на машинах номера, чтобы избежать штрафов, кажется, нашли управу. Наказание за такие игры в прятки от ГИБДД и камер в России серьезно ужесточат. Соответствующий законопроект разработало МВД и его уже поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Подробнее о грядущих изменениях в КоАП для водителей рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Как будут наказывать водителей за сокрытие номеров на авто?

Автомобилистов, которые прячут или видоизменяют номерные регистрационные знаки на машинах с помощью спецустройств, МВД предлагает лишать прав на срок до полутора лет. Сами чудо-устройства у нарушителей будут конфисковывать, рассказывает о законопроекте МВД газета "Известия".

Ходить полтора года пешком придется и тем водителям, которые попались повторно за езду на машине без государственных регистрационных знаков. А административные штрафы за шалости с номерами профильное ведомство считает, что пришло время вообще отменить.

Законопроект уже согласован с Минобороны, Минтрансом, Минюстом, Минэком, Минфином и государственно-правовым управлением президента России. Поддержали инициативу и в Национальном автомобильном союзе (НАС).

Разве сейчас в России не наказывают за сокрытие номеров на авто?

Наказывают, но в основном штрафами. Сейчас за использование устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков, максимальный размер штрафа составляет 5 тысяч рублей. Лишить водительских прав могут на срок не более трех месяцев.

Что это за устройства и неужели проблема стоит так остро?

Автомобилисты, чтобы не попасть в поле зрение камер фиксации нарушений и избежать штрафов, активно используют электромагниты, шторки, откидные рамки, перевертыши и другие устройства. Все они служат одной цели: прятать и видоизменять автомобильные номера.

В России количество правонарушений по ст. 12.2 КоАП ("Об управлении транспортным средством с нарушением правил установки на нем госзнаков") с каждым годом только растет. Если в 2018 году по этой статье их число составило 70,5 тысячи, то в 2023-м – 111 тысяч.

А если номер закрыт бумагой, тоже будут лишать прав?

Войдет ли в список устройств бумага, пока непонятно. На необходимости дополнительных разъяснений к законопроекту сейчас настаивают многие эксперты. По мнению вице-президента НАС Антона Шапарина, МВД следует разработать исчерпывающий список того, что попадает под определение этих устройств. Эксперт подчеркивает, что этот перечень должен быть максимально широким, чтобы у водителей не было мыслей что-либо устанавливать на номера и как-либо видоизменять их.