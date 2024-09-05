Россияне смогут бесплатно получить участок в Крыму, но при одном условии
Получить участок земли площадью не менее шести соток можно только один раз
05 сентября 2024, 13:30, ИА Амител
Любой гражданин России, вне зависимости от места регистрации и жительства, сможет получить участок в Крыму бесплатно, если именно там заключит контракт об участии в специальной военной операции, пишет "Парламентская газета".
"Земельные участки площадью не менее шести соток с возможностью размещения жилого дома выделяются бойцам СВО в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах", – отмечает издание.
В проектах планировки территории будут предусмотрены места для размещения социальных объектов и мест общего пользования. Подведение всей необходимой инфраструктуры будет осуществляться по плану.
В случае гибели участника СВО земельный участок смогут получить его родственники. Право первой очереди предоставляется супруге, второй – детям, третьей – родителям. Также предусмотрено получение участка опекуном в интересах несовершеннолетнего ребенка бойца СВО.
Кроме того, участник спецоперации сможет подарить или иным способом осуществить отчуждение земельного участка, но только по завершении оформления за ним права собственности.
13:32:21 05-09-2024
дураков нет
13:43:46 05-09-2024
Гость (13:32:21 05-09-2024) дураков нет... А места есть...!
13:52:20 05-09-2024
Был плакат после Афганской войны. Где инвалид боец ходил по чиновникам выбивал себе льготы, а тот говорил "Я вас в Афганистан не посылал!"
14:17:57 05-09-2024
Гость (13:52:20 05-09-2024) Был плакат после Афганской войны. Где инвалид боец ходил по ... С Чечнёй такая же фигня была
23:00:06 05-09-2024
Гость (13:52:20 05-09-2024) Был плакат после Афганской войны. Где инвалид боец ходил по ... а ты там был ?
13:53:24 05-09-2024
отлично!
14:20:41 05-09-2024
Элен без ребят (13:53:24 05-09-2024) отлично! ... уже поехала оформлять или как всегда лишь показушный героизм с патриотизмом
14:13:34 05-09-2024
Судя из рассказа все Ротенберги уже на фронте
14:20:56 05-09-2024
Щедро, 6 соток то. Обычно русскому мужику выделяли два квадратных метра и бесплатную коробку.
15:17:52 05-09-2024
Гость (14:20:56 05-09-2024) Щедро, 6 соток то. Обычно русскому мужику выделяли два квадр... Вам бандеровцам и этого не выделяют. Тысячи 200-х лежат по лесополосам.
10:17:55 06-09-2024
Есть такой хороший фильм. Бриллиантовая рука. И есть там такая фраза в ресторане- приезжайте к нам на Колыму... Нет, уж лучше вы к нам.