Получить участок земли площадью не менее шести соток можно только один раз

05 сентября 2024, 13:30, ИА Амител

Полуостров Крым / Фото: unsplash.com

Любой гражданин России, вне зависимости от места регистрации и жительства, сможет получить участок в Крыму бесплатно, если именно там заключит контракт об участии в специальной военной операции, пишет "Парламентская газета".

"Земельные участки площадью не менее шести соток с возможностью размещения жилого дома выделяются бойцам СВО в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах", – отмечает издание.

В проектах планировки территории будут предусмотрены места для размещения социальных объектов и мест общего пользования. Подведение всей необходимой инфраструктуры будет осуществляться по плану.

В случае гибели участника СВО земельный участок смогут получить его родственники. Право первой очереди предоставляется супруге, второй – детям, третьей – родителям. Также предусмотрено получение участка опекуном в интересах несовершеннолетнего ребенка бойца СВО.

Кроме того, участник спецоперации сможет подарить или иным способом осуществить отчуждение земельного участка, но только по завершении оформления за ним права собственности.