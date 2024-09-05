НОВОСТИОбщество

Россияне смогут бесплатно получить участок в Крыму, но при одном условии

Получить участок земли площадью не менее шести соток можно только один раз

05 сентября 2024, 13:30, ИА Амител

Полуостров Крым / Фото: unsplash.com
Полуостров Крым / Фото: unsplash.com

Любой гражданин России, вне зависимости от места регистрации и жительства, сможет получить участок в Крыму бесплатно, если именно там заключит контракт об участии в специальной военной операции, пишет "Парламентская газета".

"Земельные участки площадью не менее шести соток с возможностью размещения жилого дома выделяются бойцам СВО в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах", – отмечает издание.

В проектах планировки территории будут предусмотрены места для размещения социальных объектов и мест общего пользования. Подведение всей необходимой инфраструктуры будет осуществляться по плану.

В случае гибели участника СВО земельный участок смогут получить его родственники. Право первой очереди предоставляется супруге, второй – детям, третьей – родителям. Также предусмотрено получение участка опекуном в интересах несовершеннолетнего ребенка бойца СВО.

Кроме того, участник спецоперации сможет подарить или иным способом осуществить отчуждение земельного участка, но только по завершении оформления за ним права собственности.

Военнослужащий. Камуфляж / Фото: freepik

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НОВОСТИОбщество
СВО земельный вопрос Крым

Комментарии 11

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Гость

13:32:21 05-09-2024

дураков нет

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Гость

13:43:46 05-09-2024

Гость (13:32:21 05-09-2024) дураков нет... А места есть...!

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Гость

13:52:20 05-09-2024

Был плакат после Афганской войны. Где инвалид боец ходил по чиновникам выбивал себе льготы, а тот говорил "Я вас в Афганистан не посылал!"

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Гость

14:17:57 05-09-2024

Гость (13:52:20 05-09-2024) Был плакат после Афганской войны. Где инвалид боец ходил по ... С Чечнёй такая же фигня была

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Еще один знаток

23:00:06 05-09-2024

Гость (13:52:20 05-09-2024) Был плакат после Афганской войны. Где инвалид боец ходил по ... а ты там был ?

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Элен без ребят

13:53:24 05-09-2024

отлично!

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Гость

14:20:41 05-09-2024

Элен без ребят (13:53:24 05-09-2024) отлично! ... уже поехала оформлять или как всегда лишь показушный героизм с патриотизмом

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Гость

14:13:34 05-09-2024

Судя из рассказа все Ротенберги уже на фронте

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Гость

14:20:56 05-09-2024

Щедро, 6 соток то. Обычно русскому мужику выделяли два квадратных метра и бесплатную коробку.

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Гость

15:17:52 05-09-2024

Гость (14:20:56 05-09-2024) Щедро, 6 соток то. Обычно русскому мужику выделяли два квадр... Вам бандеровцам и этого не выделяют. Тысячи 200-х лежат по лесополосам.

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Гость

10:17:55 06-09-2024

Есть такой хороший фильм. Бриллиантовая рука. И есть там такая фраза в ресторане- приезжайте к нам на Колыму... Нет, уж лучше вы к нам.

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