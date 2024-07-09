Россияне смогут заключать брак без документов

Возможность пожениться по паспорту тоже останется

09 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Свадьба / Источник фото: unsplash.com

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил разработать сервис, который позволит россиянам получать услуги органов ЗАГС по биометрии без предъявления документов, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат политика.

В числе таких услуг – заключение брака, смена имени и установление отцовства. При этом возможность пожениться по паспорту тоже останется.

Займутся реализацией проекта Минюст, Минцифры, ФНС и Центр биометрических технологий. Отмечается, что поручение дано с учетом опыта проведения "пилотной" свадьбы по биометрии на выставке "Россия".