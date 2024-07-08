Сразу две пары сочетались узами брака в барнаульском парке

Церемония прошла в рамках празднования Дня семьи, любви и верности

08 июля 2024, 18:40, ИА Амител

Регистрация брака в парке "Центральный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

8 июля в парке культуры и отдыха "Центральный" состоялась торжественная церемония бракосочетания, посвященная Дню семьи, любви и верности. Сразу две молодые пары скрепили свой союз узами брака, получив благословение и "символ семейного очага" от золотых юбиляров супружеской жизни.

Заместитель главы администрации Центрального района Мария Тибекина пожелала молодоженам добра, гармонии, взаимопонимания, а также стать образцом для подражания не только для Барнаула и Алтайского края, но и для всей России.

Праздник завершился вручением поздравительных писем от губернатора Алтайского края и памятных подарков.