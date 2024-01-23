Стало известно, когда можно будет прямым рейсом улететь из Барнаула в Казань

Авиакомпания Nordwind запустит прямые рейсы по маршруту Казань — Барнаул — Казань

23 января 2024, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Туристы из Барнаула начиная с 31 мая смогут вновь попасть прямыми рейсами в Казань, об этом amic.ru сообщила директор туроператора "Охота" Наталья Белоусова. Выполнять рейсы будет компания Nordwind.

Вылет из международного аэропорта имени Германа Титова в столицу Татарстана будет осуществляться два раза в неделю: по пятницам и понедельникам, уточнила эксперт. Время в пути составит чуть больше трех часов. Стоимость перелета в одну сторону начинается от 9700 рублей. При этом на этапе раннего бронирования цена трехдневного пакетного тура с проживанием и перелетом туда-обратно в отеле экономкласса начинается от 18,4 тысячи рублей.