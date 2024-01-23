Стало известно, когда можно будет прямым рейсом улететь из Барнаула в Казань
Авиакомпания Nordwind запустит прямые рейсы по маршруту Казань — Барнаул — Казань
23 января 2024, 06:15, ИА Амител
Туристы из Барнаула начиная с 31 мая смогут вновь попасть прямыми рейсами в Казань, об этом amic.ru сообщила директор туроператора "Охота" Наталья Белоусова. Выполнять рейсы будет компания Nordwind.
Вылет из международного аэропорта имени Германа Титова в столицу Татарстана будет осуществляться два раза в неделю: по пятницам и понедельникам, уточнила эксперт. Время в пути составит чуть больше трех часов. Стоимость перелета в одну сторону начинается от 9700 рублей. При этом на этапе раннего бронирования цена трехдневного пакетного тура с проживанием и перелетом туда-обратно в отеле экономкласса начинается от 18,4 тысячи рублей.
"Казань – это город с удивительной историей, архитектурой и уникальной кухней. Он успел полюбиться многим жителям России и сейчас на пике популярности. В рейтинге посещаемости внутренних направлений Казань проигрывает лишь Москве, Санкт-Петербургу и Сочи: туры в Татарстан на пике популярности, и летом найти вариант в хорошей гостинице практически невозможно, поэтому их выгодно бронировать заранее", – отмечает Наталья Белоусова.
06:37:28 23-01-2024
Там хорошо но нам туда не надо!
08:49:47 23-01-2024
Гена (06:37:28 23-01-2024) Там хорошо но нам туда не надо! ... а куда вам вообще надо- то?
08:16:36 23-01-2024
ну точно семья 4 чел двое детей на билеты 100 тыс????эт как? и так по минимуму 50 тыс на еду и посмотреть на красоту на три дня и это с з/п 25-40 тыс??? доступно капец!
08:53:04 23-01-2024
гость (08:16:36 23-01-2024) ну точно семья 4 чел двое детей на билеты 100 тыс????эт как?... рожать двоих детей с таким доходом ну такое... действительно, в такой ситуации, лучшее путешествие- это горка и песочница во дворе.
08:58:45 23-01-2024
гость (08:16:36 23-01-2024) ну точно семья 4 чел двое детей на билеты 100 тыс????эт как?... В прошлом году ездил туда на машине, гораздо меньше потратил денег.
08:48:12 23-01-2024
Казань очень красивая, но я бы поехала на поезде))
09:00:17 23-01-2024
Элен без ребят (08:48:12 23-01-2024) Казань очень красивая, но я бы поехала на поезде))... Главное - не на машине. Стоянок мало, почти все платные, еде попало, как у нас не бросишь - увезут на штраф стоянку через 15 минут
13:05:36 23-01-2024
Гость (09:00:17 23-01-2024) Главное - не на машине. Стоянок мало, почти все платные, еде... для меня лучше чем на поезде, путешествий не бывает, а на машине куда- то ехать- отдельный вид пытки. только такси по городу, в случае крайней необходимости.
10:21:49 24-01-2024
Элен без ребят (13:05:36 23-01-2024) для меня лучше чем на поезде, путешествий не бывает, а на ма... Да. Там лучше сразу занять разрешенное парковочное место и ездить на такси. Такси там недорогое, даже выгоднее выходит, чем на своей.
09:32:10 23-01-2024
Жилья сдаётся в Казани море разного.
10:22:19 24-01-2024
Какие гостинки? (09:32:10 23-01-2024) Жилья сдаётся в Казани море разного.... Сдается да, но цены.. Московские..