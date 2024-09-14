Россияне стали тратить больше денег на бары и рестораны
Средний чек вырос до 2,5 тыс. рублей
14 сентября 2024, 21:30, ИА Амител
В июне-августе 2024 года средний чек в ресторанах и барах России увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом – с 2,3 тысячи до 2,5 тысячи рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков "Чек Индекса".
Отмечается, что этим летом россияне чаще посещали заведения, увеличив количество покупок на 7%. При этом рост среднего чека связан с подорожанием блюд – чаще их заказывать не стали.
В целом за год цены в общепите выросли на 20-25% из-за инфляции, повышения ключевой ставки и удорожания логистики.
Самый заметный рост средних чеков наблюдается в крупных городах, таких как Санкт-Петербург и Москва, где средний чек достиг 7 тысяч (+24%) и 4 тысяч (+12%) рублей соответственно. В регионах владельцы заведений вынуждены сдерживать цены из-за большей чувствительности посетителей к подорожанию.
00:02:08 15-09-2024
Пир во время чумы. Или, раз пошла такая "пьянка" в стране и не видать света в конце туннеля - Зина, режь на хрен последний огурец.
07:52:21 15-09-2024
Гость (00:02:08 15-09-2024) Пир во время чумы. Или, раз пошла такая "пьянка" в стране и ... Да, да всё из за нищеты)).
08:02:01 15-09-2024
Гость (00:02:08 15-09-2024) Пир во время чумы. Или, раз пошла такая "пьянка" в стране и ... Рестораны в Москве не закрывались даже тогда когда немцы были в Коломне во время ВОВ. Подумай хоть немножко почему так было.
10:33:42 15-09-2024
Гость (08:02:01 15-09-2024) Рестораны в Москве не закрывались даже тогда когда немцы был... Сходить последний раз, нажраться и будь, что будет., как и сейчас идет война.
13:03:00 15-09-2024
Гость (08:02:01 15-09-2024) Рестораны в Москве не закрывались даже тогда когда немцы был... в Москве? ну не путай Москву с Алтайским краем.
13:02:04 15-09-2024
В регионах владельцы заведений вынуждены сдерживать цены из-за большей чувствительности посетителей к подорожанию.)) ну ясное дело, что зажравшейся Москве 7-12 тысяч, копейки.