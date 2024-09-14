Россияне стали тратить больше денег на бары и рестораны

Средний чек вырос до 2,5 тыс. рублей

14 сентября 2024, 21:30, ИА Амител

Девушка в ресторане / Фото: unsplash.com

В июне-августе 2024 года средний чек в ресторанах и барах России увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом – с 2,3 тысячи до 2,5 тысячи рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков "Чек Индекса".

Отмечается, что этим летом россияне чаще посещали заведения, увеличив количество покупок на 7%. При этом рост среднего чека связан с подорожанием блюд – чаще их заказывать не стали.

В целом за год цены в общепите выросли на 20-25% из-за инфляции, повышения ключевой ставки и удорожания логистики.

Самый заметный рост средних чеков наблюдается в крупных городах, таких как Санкт-Петербург и Москва, где средний чек достиг 7 тысяч (+24%) и 4 тысяч (+12%) рублей соответственно. В регионах владельцы заведений вынуждены сдерживать цены из-за большей чувствительности посетителей к подорожанию.