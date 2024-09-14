Барнаульцы в преддверии "Народного знака качества" назвали любимые кафе и рестораны

"Дон Корлеоне", FreeMan’s, "Русский чай" и другие варианты — в видеоопросе

14 сентября 2024, 12:44, ИА Амител

Жители Барнаула и Алтайского края сейчас номинируют любимые компании для участия в премии "Народный знак качества".

В преддверии этого мероприятия amic.ru узнал у жителей столицы региона об их любимых кафе и ресторанах. Во время опроса, который мы провели на улицах города, люди рассказали, что чаще всего посещают FreeMan’s, Traveler’s, "Русский чай", "Дон Корлеоне", "Шашлыкoff", кофейню "Центральная", Zavarka coffee и другие заведения. Все варианты – в нашем видео.

А мы напомним, что ваш любимый ресторан, медцентр, фитнес-клуб, автосалон и другие компании Алтайского края вы можете номинировать на премию "Народный знак качества".

Для этого нужно зайти на сайт народныйзнаккачества.рф и оставить свой голос до 2 октября. У премии – 20 номинаций.

В 2023 году премия "Народный знак качества" проходила 70 дней, жители края номинировали более 500 компаний, так что выбор был поистине народным. Победителями стали 15 компаний, еще четыре номинации были закрытыми и одна – специальная. Вручение премии "Народный знак качества – 2023" прошло в Алтайском государственном музыкальном театре. Как это было – смотрите в большом фоторепортаже на amic.ru.