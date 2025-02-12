Россияне стали больше тратить на подарки ко Дню святого Валентина, но не для жен

Лишь 9% россиян намерены поздравить своих супругов

12 февраля 2025, 11:15, ИА Амител

Нарисованное сердце / Фото: pxhere.com

Россияне увеличили расходы на подарки любимым ко Дню святого Валентина. Однако средний бюджет презентов для жен остался на прежнем уровне. Исследование проводил SuperJob.

"Бюджеты на подарки мужьям ко Дню святого Валентина за год выросли, на подарки женам – нет", – рассказали аналитики.

Судя по опросу, только 9% россиян собираются поздравить своих супругов, 4% – возлюбленных, а по 1% респондентов готовы сделать подарок детям, родственникам, друзьям или родителям. Однако большинство (80%) не планируют делать подарки 14 февраля.

В среднем мужчины тратят на подарки больше женщин. Так, парни готовы выделить на презент для девушек 5 тыс. рублей, а девушки для парней – 3,5 тыс. рублей. Мужья собираются потратить на подарки женам 4,5 тыс. рублей, тогда как женщины заложили в бюджет для мужей лишь 3,7 тыс. рублей.

Наиболее щедрыми оказались москвичи: средний подарок для девушки стоит 5700 рублей, для жены – 5 тыс. рублей, для мужа – 4 тыс. рублей, для парня – 3,5 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге расходы чуть скромнее: 4,3 тыс. рублей – для любимой, 4,4 тыс. – для жены, 3,5 тыс. – для мужа и 3 тыс. – для парня.

В сравнении с прошлым годом россияне стали тратить больше на подарки для парней, девушек и мужей, а вот бюджет на презенты для жен остался неизменным.