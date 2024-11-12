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Россияне стали чаще ездить в страны дальнего зарубежья

По ближнему зарубежью прирост оказался незначительным

12 ноября 2024, 19:40, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1333337
Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1333337

В период с января по сентябрь текущего года количество поездок россиян в страны дальнего зарубежья увеличилось на 20%, достигнув отметки 10,6 миллиона. Об этом сообщает АТОР.

В основном граждане Российской Федерации предпочитали отдыхать в государствах Азии и Северной Африки. Среди популярных направлений можно выделить Саудовскую Аравию, Катар, Таиланд, Шри-Ланку, Японию и другие. Также в список наиболее посещаемых стран дальнего зарубежья вошла Сербия.

В сегменте "ближнего зарубежья" прирост туристического потока из России был незначительным – всего 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам трех кварталов лидером среди самых посещаемых российскими туристами стран стала Турция – в ней побывало более пяти миллионов наших граждан. На втором месте расположился Китай с 1,36 миллиона поездок. Третье место заняли Объединенные Арабские Эмираты – они приняли 1,34 миллиона россиян. Среди стран бывшего Советского Союза наиболее популярной стала Абхазия, которую посетили 1,3 миллиона человек.

Общее количество поездок россиян за границу в период с января по сентябрь увеличилось на 7%. За девять месяцев граждане России совершили около 22,5 миллиона визитов в другие страны.

Туризм

Комментарии 4

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Санечек

21:15:29 12-11-2024

да что там такого интересного что миллионами туда прутся???надо сгонять посмотреть

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Гость

21:34:10 12-11-2024

Санечек (21:15:29 12-11-2024) да что там такого интересного что миллионами туда прутся???н... Да это одни и те же туда сюда летают.

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Гость

00:07:48 13-11-2024

Санечек (21:15:29 12-11-2024) да что там такого интересного что миллионами туда прутся???н... море, фрукты, воздух, кскурсии, покупки, древние города, необычные блюда, интересные интерьеры, лечение и пр и пр. ВОт прямые рейсы из БАКс в Утапао прям супер!! от Паттайи 40 минут вместо 4х часов, прекрасные пляжи песчаные. ну супер!! 160 000 на 12 дней с перелетом, 4 звезды. до пляжа 5 минут пешком . вчера прилетела, красота! после НГ-каникул, как схлынут толпы наших оттуда, снова полетим с подружкой

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Гость

08:32:14 13-11-2024

Гость (00:07:48 13-11-2024) море, фрукты, воздух, кскурсии, покупки, древние города, нео... Дак вы уже и оставайтесь там, чего летать.

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