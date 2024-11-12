Россияне стали чаще ездить в страны дальнего зарубежья
По ближнему зарубежью прирост оказался незначительным
12 ноября 2024, 19:40, ИА Амител
В период с января по сентябрь текущего года количество поездок россиян в страны дальнего зарубежья увеличилось на 20%, достигнув отметки 10,6 миллиона. Об этом сообщает АТОР.
В основном граждане Российской Федерации предпочитали отдыхать в государствах Азии и Северной Африки. Среди популярных направлений можно выделить Саудовскую Аравию, Катар, Таиланд, Шри-Ланку, Японию и другие. Также в список наиболее посещаемых стран дальнего зарубежья вошла Сербия.
В сегменте "ближнего зарубежья" прирост туристического потока из России был незначительным – всего 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По итогам трех кварталов лидером среди самых посещаемых российскими туристами стран стала Турция – в ней побывало более пяти миллионов наших граждан. На втором месте расположился Китай с 1,36 миллиона поездок. Третье место заняли Объединенные Арабские Эмираты – они приняли 1,34 миллиона россиян. Среди стран бывшего Советского Союза наиболее популярной стала Абхазия, которую посетили 1,3 миллиона человек.
Общее количество поездок россиян за границу в период с января по сентябрь увеличилось на 7%. За девять месяцев граждане России совершили около 22,5 миллиона визитов в другие страны.
21:15:29 12-11-2024
да что там такого интересного что миллионами туда прутся???надо сгонять посмотреть
21:34:10 12-11-2024
Санечек (21:15:29 12-11-2024) да что там такого интересного что миллионами туда прутся???н... Да это одни и те же туда сюда летают.
00:07:48 13-11-2024
Санечек (21:15:29 12-11-2024) да что там такого интересного что миллионами туда прутся???н... море, фрукты, воздух, кскурсии, покупки, древние города, необычные блюда, интересные интерьеры, лечение и пр и пр. ВОт прямые рейсы из БАКс в Утапао прям супер!! от Паттайи 40 минут вместо 4х часов, прекрасные пляжи песчаные. ну супер!! 160 000 на 12 дней с перелетом, 4 звезды. до пляжа 5 минут пешком . вчера прилетела, красота! после НГ-каникул, как схлынут толпы наших оттуда, снова полетим с подружкой
08:32:14 13-11-2024
Гость (00:07:48 13-11-2024) море, фрукты, воздух, кскурсии, покупки, древние города, нео... Дак вы уже и оставайтесь там, чего летать.