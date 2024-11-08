Туристический налог введут в Барнауле с 1 января 2025 года

Решение об этом приняли депутаты Барнаульской гордумы

08 ноября 2024, 09:50, ИА Амител

Набережная Барнаула / Фото: amic.ru

Закон о туристическом налоге приняла Барнаульская городская Дума. Он заработает в городе с 1 января 2025 года. Большинство народных избранников проголосовало за инициативу на сессии 8 ноября 2024 года.

Сумма налога не может быть меньше 100 рублей в сутки вне зависимости от размера ставок в Барнауле. Налог будет расти в регионе постепенно. В 2025 году налоговая ставка составит 1%, в 2026-м – 2%, в 2027-м – 3%, в 2028-м – 4%, а начиная с 2029 года – 5% от налоговой базы.

Налог будет исчисляться и выплачиваться ежеквартально. Его впервые выплатят в апреле 2025 года, сообщила председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула Ольга Шернина.

"Налог, выплачиваемый туристами, будет минимальным – то есть 100 рублей в сутки вне зависимости от размера ставок в Барнауле. Устанавливается постепенное повышение размера ставки – начиная от 1% в 2025 году до 5% в 2029-м. Объем поступлений в бюджет города оценивается следующим образом: в 2025 году – 46 млн рублей, в 2026-м – 67,5 млн рублей, в 2027-м – 83 млн рублей", – пояснила она.

Налогоплательщиками будут организации и юридические лица, предоставляющие места для временного проживания – гостиницы, отели, хостелы, базы отдыха и так далее. Сейчас в городе расположено 82 объекта, которые будут платить налог. Рассчитываться он будет от стоимости размещения в сутки и продолжительности размещения.

Налоговым кодексом РФ отдельным категориям граждан будут предусмотрены льготы – например, налоговую базу уменьшат на сумму услуг по временному проживанию для участников ВОВ, СВО, ветеранам и инвалидам.

Управление Федеральной налоговой службы Алтайского края и Счетной палаты Барнаула введение налога одобрили, отметила Шернина.

В итоге против нововведения выступили два депутата, двое воздержались, а остальные проголосовали за налог. Таким образом, он был одобрен народными избранниками.