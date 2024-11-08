Туристический налог введут в Барнауле с 1 января 2025 года
Решение об этом приняли депутаты Барнаульской гордумы
08 ноября 2024, 09:50, ИА Амител
Закон о туристическом налоге приняла Барнаульская городская Дума. Он заработает в городе с 1 января 2025 года. Большинство народных избранников проголосовало за инициативу на сессии 8 ноября 2024 года.
Сумма налога не может быть меньше 100 рублей в сутки вне зависимости от размера ставок в Барнауле. Налог будет расти в регионе постепенно. В 2025 году налоговая ставка составит 1%, в 2026-м – 2%, в 2027-м – 3%, в 2028-м – 4%, а начиная с 2029 года – 5% от налоговой базы.
Налог будет исчисляться и выплачиваться ежеквартально. Его впервые выплатят в апреле 2025 года, сообщила председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула Ольга Шернина.
"Налог, выплачиваемый туристами, будет минимальным – то есть 100 рублей в сутки вне зависимости от размера ставок в Барнауле. Устанавливается постепенное повышение размера ставки – начиная от 1% в 2025 году до 5% в 2029-м. Объем поступлений в бюджет города оценивается следующим образом: в 2025 году – 46 млн рублей, в 2026-м – 67,5 млн рублей, в 2027-м – 83 млн рублей", – пояснила она.
Налогоплательщиками будут организации и юридические лица, предоставляющие места для временного проживания – гостиницы, отели, хостелы, базы отдыха и так далее. Сейчас в городе расположено 82 объекта, которые будут платить налог. Рассчитываться он будет от стоимости размещения в сутки и продолжительности размещения.
Налоговым кодексом РФ отдельным категориям граждан будут предусмотрены льготы – например, налоговую базу уменьшат на сумму услуг по временному проживанию для участников ВОВ, СВО, ветеранам и инвалидам.
Управление Федеральной налоговой службы Алтайского края и Счетной палаты Барнаула введение налога одобрили, отметила Шернина.
В итоге против нововведения выступили два депутата, двое воздержались, а остальные проголосовали за налог. Таким образом, он был одобрен народными избранниками.
10:09:42 08-11-2024
На что еще ЕДИНОРОГИ придумают налог?
10:30:23 08-11-2024
Те немногочисленные, кто сюда еще заезжал - до свидания)
11:19:34 08-11-2024
Платить штрафы кто отвечает за чистоту города. Что творилось вчера в бурю. Кто даст ответ? Почему город в зиму ушёл в грязи?
11:20:12 08-11-2024
Я приехал в больницу. Поселился в отеле. Я плачу туристический налог?
11:32:00 08-11-2024
К примеру (11:20:12 08-11-2024) Я приехал в больницу. Поселился в отеле. Я плачу туристическ...
Да, платите
11:35:45 08-11-2024
а оплативших налог в Лебяжку из новости ниже.
Где еще туристы смогут полюбоваться затопленными канавами, сгнившими трубами и подвалами? хотя, верно...в любом городе. Но в барнике это нечто особенное и неповторимое
11:58:03 08-11-2024
Брать этот налог с тех кто поселится в "новом туристическом объекте" на месте снесённого Речного вокзала будут?
12:44:52 08-11-2024
Этот налог последних туристов разгонит.неужели депутаты этого не понимают?
12:49:29 08-11-2024
Гость (12:44:52 08-11-2024) Этот налог последних туристов разгонит.неужели депутаты этог... Так это и есть цель.
15:06:07 08-11-2024
Теперь последняя захудалая деревня тоже может ввести подобный налог. Идем в глубь феодализма, каждый наместник будет драть оброк?
15:18:21 08-11-2024
А наши дорогие татупеды определили список объектов интересных для туристов, перед тем как такую дурость принимать? Лысая гора "Нагорный парк", лысая улица Мало-Тобольская? Убогая набережная?
16:55:16 08-11-2024
Гость (15:18:21 08-11-2024) А наши дорогие татупеды определили список объектов интересны... Набережная не убогая. Там скоро небоскребы построят)
15:27:23 08-11-2024
ТурТур в Барнаул! Это как раз к вопросу об адекватности наших уважаемых депутатов! Это ж жесть какая-то. Кринжатина.
16:44:34 08-11-2024
А кто сдавал квартиры по суточно без всяких налогов так и будут наслаждаться жизнью. Даешь дорогу теневому бизнесу
21:03:30 02-12-2024
Мест нет в общежитиях АГУ, живу в хостеле, теперь буду платить на 3000 больше, печально. Придётся искать квартиру.
Для китайцев, арабов и т.д., места в общежитии в первую очередь, а для местных- алтайских ребят их нет. Подумайте об этом депутаты тоже.