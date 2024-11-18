Россияне стали чаще интересоваться отдыхом за границей

Самыми востребованными направлениями являются Азия и ближнее зарубежье

18 ноября 2024, 19:35, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/629948

Российские путешественники массово устремились за границу, и спрос на отдых в других странах осенью 2024 года вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. К такому заключению пришли аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок". С результатами их исследования ознакомились "Известия".

По информации экспертов, особенно востребованными стали направления в Азии и близлежащих странах. В частности, в три раза увеличилось количество бронирований отелей и апартаментов в Абхазии.

В сфере туризма специалисты сервиса отметили двукратный рост интереса к таким направлениям, как Индонезия, Грузия, Вьетнам и Япония. В Казахстане этот показатель увеличился на 97%.

Кроме того, среди соотечественников возросла популярность Южной Кореи (на 80%), Черногории (на 73%), Узбекистана (на 70%), Китая (на 62%) и Венгрии (на 60%).

В то же время по количеству бронирований лидируют Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Узбекистан, Таиланд, Казахстан, Армения, Япония и ОАЭ.