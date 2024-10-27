Российские авиакомпании перешли на зимний режим работы

Они планируют открыть новые маршруты

27 октября 2024, 11:15, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/13060

Авиакомпании России решили перейти на зимнее расписание, о чем сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, летний и зимний сезоны определены Международной ассоциацией воздушного транспорта. Зимнее расписание будет действовать до последней субботы марта.

В этом сезоне авиакомпании планируют увеличить количество доступных билетов для пассажиров по сравнению с прошлым годом. Также будут открыты новые маршруты.

В середине октября министр транспорта РФ Роман Старовойт провел совещание с участием крупнейших российских авиакомпаний и аэропортов. На встрече была подтверждена готовность к переходу на осенне-зимний период.