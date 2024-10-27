Российские авиакомпании перешли на зимний режим работы
Они планируют открыть новые маршруты
27 октября 2024, 11:15, ИА Амител
Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/13060
Авиакомпании России решили перейти на зимнее расписание, о чем сообщает РИА Новости.
Как отмечает агентство, летний и зимний сезоны определены Международной ассоциацией воздушного транспорта. Зимнее расписание будет действовать до последней субботы марта.
В этом сезоне авиакомпании планируют увеличить количество доступных билетов для пассажиров по сравнению с прошлым годом. Также будут открыты новые маршруты.
В середине октября министр транспорта РФ Роман Старовойт провел совещание с участием крупнейших российских авиакомпаний и аэропортов. На встрече была подтверждена готовность к переходу на осенне-зимний период.
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Повышение стоимости билетов в один конец.